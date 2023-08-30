Nạn nhân làm bảo vệ ở chung phòng trọ với nghi can làm cùng công ty. Khi xảy ra vụ việc, cả 2 có cự cãi lớn tiếng, sau đó một người tử vong, một người bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hơn 20 giờ ngày 29.8, người dân sống tại khu trọ tại hẻm 210 An Dương Vương (P.16, Q.8) nghe tiếng la hét trong một phòng trọ.

Một lúc sau mọi người thấy ông P. (57 tuổi, quê Nghệ An) là người thuê trọ tại đây chạy ra khỏi phòng, nằm gục chết tại lối đi khu trọ. Trên người nạn nhân có vết thương do bị dao đâm.

Lúc này, mọi người thấy ông N. (hơn 50 tuổi, quê Hải Phòng) ở gần đó tay đang cầm con dao, chạy ra khỏi phòng trọ. Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

Ông P. nằm gục chết tại lối đi khu trọ. Ảnh: Thanh Niên.

Báo Vietnamnet đưa tin, theo nhân chứng, hiện trường là căn phòng ở cuối dãy trọ, nơi chung sống của 4 người cùng làm bảo vệ.

Gần đây, nghi can N. không đi làm mà thường xuyên ăn nhậu. Nạn nhân P. có trách móc thì 2 người xảy ra mâu thuẫn, doạ dẫm, thách thức nhau.

Tối 29/8, ông P. đi làm về thì thấy N. đang ăn nhậu. 2 người lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng.

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