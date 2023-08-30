TP.HCM: Bắt nóng nghi can đâm chết đồng nghiệp tại phòng trọ

Đời sống 30/08/2023 13:40

Nạn nhân làm bảo vệ ở chung phòng trọ với nghi can làm cùng công ty. Khi xảy ra vụ việc, cả 2 có cự cãi lớn tiếng, sau đó một người tử vong, một người bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hơn 20 giờ ngày 29.8, người dân sống tại khu trọ tại hẻm 210 An Dương Vương (P.16, Q.8) nghe tiếng la hét trong một phòng trọ.

Một lúc sau mọi người thấy ông P. (57 tuổi, quê Nghệ An) là người thuê trọ tại đây chạy ra khỏi phòng, nằm gục chết tại lối đi khu trọ. Trên người nạn nhân có vết thương do bị dao đâm.

Lúc này, mọi người thấy ông N. (hơn 50 tuổi, quê Hải Phòng) ở gần đó tay đang cầm con dao, chạy ra khỏi phòng trọ. Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

TP.HCM: Bắt nóng nghi can đâm chết đồng nghiệp tại phòng trọ - Ảnh 1
Ông P. nằm gục chết tại lối đi khu trọ. Ảnh: Thanh Niên.

Báo Vietnamnet đưa tin, theo nhân chứng, hiện trường là căn phòng ở cuối dãy trọ, nơi chung sống của 4 người cùng làm bảo vệ.

Gần đây, nghi can N. không đi làm mà thường xuyên ăn nhậu. Nạn nhân P. có trách móc thì 2 người xảy ra mâu thuẫn, doạ dẫm, thách thức nhau.

Tối 29/8, ông P. đi làm về thì thấy N. đang ăn nhậu. 2 người lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng.

Hận người yêu quay về với vợ cũ, “tiểu tam” ra tay giết hại con trai 11 tuổi của nhân tình

Hận người yêu quay về với vợ cũ, “tiểu tam” ra tay giết hại con trai 11 tuổi của nhân tình

Cậu bé 11 tuổi bị một người phụ nữ sát hại dã man ngay tại nhà của mình, người phụ nữ này chính là nhân tình của bố cậu bé.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt nghi phạm giết người giết đồng nghiệp mâu thuẫn giết người

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích