Đến nay, sau hơn 2 tháng điều tra, công an vẫn chưa xác định được thân nhân lai lịch của nạn nhân vụ phát hiện chân tay người bị đốt cháy trong bãi đất trống ở Tân Uyên, Bình Dương.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 1/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua. Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động Theo đại tá Ngô Xuân Phú, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xác minh theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định nạn nhân trong vụ án có cư trú tại địa phương hay không. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ "Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án"- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Dẫn tin từ báo Lao Động, trước đó, vào ngày 24/5, người dân phát hiện tại bãi đất trống (thường gọi là khu tái định cư Gò Sở, thuộc Tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có 1 túi nilon màu đen, bên cạnh là 1 túi vải màu đỏ chứa tứ chi của thi thể nạn nhân. Các phần thi thể được tìm thấy gồm 2 chân và 2 tay, đã bị đốt cháy một phần. Các bộ phận thi thể này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Qua khám nghiệm xác định, nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước thời điểm phát hiện (tức là từ ngày 16/5/2023 trở về trước). Qua phân tích ADN xác định, nạn nhân là nam giới, độ tuổi đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m. Tứ chi được phát hiện đã bị thiêu cháy - Ảnh: Lao Động Cơ quan công an xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án dã man, mất nhân tính khiến dư luận bức xúc. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này. Để vụ án sớm được điều tra làm rõ, Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh nếu biết các thông tin có liên quan đến vụ án giết người phân xác nêu trên thì nhanh chóng cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để xác minh làm rõ.

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