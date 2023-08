Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 1/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Theo đại tá Ngô Xuân Phú, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.