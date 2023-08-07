Hà Tĩnh: Giết hàng xóm vì nghi ném đá vào nhà mình

Đời sống 07/08/2023 10:09

Sau khi đâm tử vong một người, đối tượng vẫn chưa nguôi cơn giận mà tiếp tục đâm một người khác trọng thương.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 7/8, lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, trong đêm qua (6/8) lực lượng công an, bộ đội và chính quyền địa phương đã huy động gần 100 người truy bắt Lê Đình T. (SN 1972, xã Thịnh Lộc) sau khi kẻ này đâm thương vong 2 người. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy bắt đối tượng nói trên.

Hà Tĩnh: Giết hàng xóm vì nghi ném đá vào nhà mình - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Đình T.đang bị lực lượng truy bắt - Ảnh: VTC News

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/8, người dân xóm Cầu Một, thôn Quang Trung (xã Thịnh Lộc) đang ngồi hóng mát ngước ngõ thì thấy Lê Đình T. cầm dao ra hỏi có ai ném đá vào nhà mình hay không.

Sau đó, T. đã cầm dao đâm khiến ông Q.V.B (SN 1953) tử vong tại chỗ. 

Chưa dừng lại ở đó, T. tiếp tục chạy vào nhà lấy một vật nghi là kéo, chạy ra đường đâm ông T.Q.B , khiến nạn nhân bị thương nhiều vết ở lưng.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, gây án xong, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương tổ chức truy bắt nghi phạm. Người dân địa phương cho biết, nghi phạm T. thời gian gần đây tâm tính không được ổn định.

Lãnh đạo địa phương thông tin, hiện tại lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm, còn nguyên nhân thì tôi cũng chỉ mới nắm bắt qua thôi, mọi việc hãy chờ kết luận của cơ quan điều tra.

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