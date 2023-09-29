Hồi hộp giây phút giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về ở Nghệ An

Đời sống 29/09/2023 20:50

Trên đường đi dạy học về, 2 cô giáo ở Nghệ An bất ngờ bị đất, đá từ trên đồi cao tràn xuống vùi lấp. May mắn 2 cô giáo đã được giải cứu kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 29/9, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa ứng cứu, đưa hai cô giáo bị đất, đá sạt lở vùi lấp đến bệnh viện cấp cứu.

Hồi hộp giây phút giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về ở Nghệ An - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 17h cùng ngày, cô Lương Thị Thanh T. và cô Vọng Thị T. (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền) đi dạy học trở về.

Video người dân giải cứu 2 cô giáo. Nguồn: VietNamNet. 

Khi điều khiển xe máy đến đoạn cách ngã ba Khe Kiền khoảng 2km về phía thị trấn Thạch Giám thì bất ngờ gặp sự cố sạt lở đất. Đá từ núi cao sạt xuống vùi lấp 2 nữ giáo viên rồi kẹt vào hộ lan quốc lộ 7.

Thời điểm xảy ra tai nạn, rất may có một số giáo viên đi cùng phát hiện nên hô hoán, gọi người dân gần đó đến ứng cứu.

Hồi hộp giây phút giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về ở Nghệ An - Ảnh 2
Quá trình giải cứu 2 cô giáo bị đất đá, cây cối vùi lấp. Ảnh: VietNamNet.
Hồi hộp giây phút giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về ở Nghệ An - Ảnh 3
Người dân hợp sức giải cứu hai cô giáo khỏi vị trí sạt lở. Ảnh: VietNamNet. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều động xe cứu hộ đến hiện trường cùng người dân ứng cứu, đưa 2 cô ra khỏi ra khỏi đống đất đá. 2 cô giáo được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng an toàn về tính mạng.

Theo VietNamNet, “Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận, giải cứu 2 cô giáo ra ngoài trong khoảng hơn 30 phút. Hai cô giáo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng đã an toàn về tính mạng. Hiện tại, đang chờ các bác sĩ kết luận mức độ bị thương”, lãnh đạo huyện Tương Dương thông tin.

Hiện sức khỏe của 2 nữ giáo viên vẫn đang được tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Mưa lũ kéo dài khiến 4 người chết, 2 người mất tích, miền Trung bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lũ kéo dài khiến 4 người chết, 2 người mất tích, miền Trung bị sạt lở nghiêm trọng

Chỉ trong đợt mưa lũ cuối tháng 9 khiến 4 người chết, 2 người mất tích. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha hoa màu hư hại, ngập úng; nhiều tuyến đường ở khu vực miền Bắc, miền Trung bị sạt lở nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   giải cứu 2 cô giáo bị sạt lở đất vùi lấp tin mới mưa lũ miền Trung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng