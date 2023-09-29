Hồi hộp giây phút giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về ở Nghệ An

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 17h cùng ngày, cô Lương Thị Thanh T. và cô Vọng Thị T. (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền) đi dạy học trở về.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 29/9, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa ứng cứu, đưa hai cô giáo bị đất, đá sạt lở vùi lấp đến bệnh viện cấp cứu.

Khi điều khiển xe máy đến đoạn cách ngã ba Khe Kiền khoảng 2km về phía thị trấn Thạch Giám thì bất ngờ gặp sự cố sạt lở đất. Đá từ núi cao sạt xuống vùi lấp 2 nữ giáo viên rồi kẹt vào hộ lan quốc lộ 7.

Thời điểm xảy ra tai nạn, rất may có một số giáo viên đi cùng phát hiện nên hô hoán, gọi người dân gần đó đến ứng cứu.

Quá trình giải cứu 2 cô giáo bị đất đá, cây cối vùi lấp. Ảnh: VietNamNet.

Người dân hợp sức giải cứu hai cô giáo khỏi vị trí sạt lở. Ảnh: VietNamNet.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều động xe cứu hộ đến hiện trường cùng người dân ứng cứu, đưa 2 cô ra khỏi ra khỏi đống đất đá. 2 cô giáo được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng an toàn về tính mạng.

Theo VietNamNet, “Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận, giải cứu 2 cô giáo ra ngoài trong khoảng hơn 30 phút. Hai cô giáo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng đã an toàn về tính mạng. Hiện tại, đang chờ các bác sĩ kết luận mức độ bị thương”, lãnh đạo huyện Tương Dương thông tin.

Hiện sức khỏe của 2 nữ giáo viên vẫn đang được tiếp tục chăm sóc và theo dõi.