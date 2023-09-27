Điểm sạt lở tại Km82+780T (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1) với khối lượng lớn đất đá bị tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn. Hiện các phương tiện không thể qua lại.

Sạt lở Quốc lộ 8A khiến giao giông bị tê liệt. Ảnh: Báo Lao Động.

Điểm sạt lở tại Km82+780T (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1) với khối lượng lớn đất đá bị tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo báo Người Lao Động đưa tin trước đó, từ 22 giờ ngày 26-9 đến sáng nay (27-9), do mưa lớn nên tuyến Quốc lộ 8A đoạn km82+800, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng gần 1,5km bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Nhận được tin báo, ngay trong đêm 26-9, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo.

Trong khi đó, trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) đã tiến hành xả tràn. Lưu lượng nước qua tràn lúc 16 giờ ngày 26-9 là 1.380 m3/giây.