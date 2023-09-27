Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt

Đời sống 27/09/2023 10:30

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm một lượng lớn đất, đá đổ xuống Quốc lộ 8A đoạn thuộc xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) bị chia cắt hoàn toàn, gây ách tắc giao thông.

Theo báo Lao Động đưa tin, sáng 27.9, ông Võ Trường Giang - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) - thông tin, sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khuya ngày 26.9.

Điểm sạt lở tại Km82+780T (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1) với khối lượng lớn đất đá bị tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn. Hiện các phương tiện không thể qua lại.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 1
Sạt lở Quốc lộ 8A khiến giao giông bị tê liệt. Ảnh: Báo Lao Động. 
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 2
Điểm sạt lở tại Km82+780T (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1) với khối lượng lớn đất đá bị tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo báo Người Lao Động đưa tin trước đó, từ 22 giờ ngày 26-9 đến sáng nay (27-9), do mưa lớn nên tuyến Quốc lộ 8A đoạn km82+800, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng gần 1,5km bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Nhận được tin báo, ngay trong đêm 26-9, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo.

Trong khi đó, trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) đã tiến hành xả tràn. Lưu lượng nước qua tràn lúc 16 giờ ngày 26-9 là 1.380 m3/giây.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 3
Sạt lở nghiêm trọng tại QL 8A, đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Báo Người Lao Động. 
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 4
Giao thông QL 8A bị tê liệt hoàn toàn. Ảnh Báo Người Lao Động. 

Bên cạnh đó, do tình hình mưa lũ trên địa bàn Hương Khê tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương của huyện này đã bắt đầu triển khai phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực, lập rào chắn tại các điểm xung yếu.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 5
Lực lượng chức năng tiến hành lập chốt cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. 
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 8A đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt - Ảnh 6
Nhiều nơi trên địa bàn huyện Hương Khê nước lũ lên nhanh gây chia cắt. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp phân luồng từ xa và đưa máy móc đến dọn đất đá sạt lở để sớm khơi thông tuyến đường.

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