Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Dự báo trong mấy ngày tới mưa vẫn tiếp tục gia tăng do đó nhiều tour, tuyến du lịch đã phải tạm dừng đón khách…