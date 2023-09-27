Mưa lũ miền Trung khiến 1 người chết, nhiều người bị thương, gây thiệt hại nặng nề

Đời sống 27/09/2023 06:46

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh miền Trung mưa lũ trên diện rộng đã gây ra nhiều thiệt hại hại nặng nề về người và của.

Theo báo Dân Trí đưa tin, tối 26/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong ngày 24-26/9.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy tại Quảng Trị, 1 người dân tử vong khi bị sét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế ghi nhận 6 trường hợp người dân bị thương do mưa lũ.

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Mưa lũ miền Trung khiến 28 nhà bị ngập và 155 nhà bị tốc mái. Ảnh: Báo Lao Động. 

Ngoài ra, mưa lũ miền Trung khiến 28 nhà bị ngập và 155 nhà bị tốc mái; 32 nhà ở Quảng Bình phải di dời khẩn cấp. Đến tối nay, người dân đã trở về nhà.

Về giao thông, mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản; sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã. Các thiệt hại này đều nằm trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Trong đó, nhiều tuyến đường bị ngập sâu 0,7-2m gây chia cắt cục bộ; sạt lở khoảng 1.500m3 đất đá, xói lở 400m ta luy dương, hư hỏng 6m2 mặt đường. 

Cụ thể theo báo Lao Động đưa tin, cuối giờ chiều 26.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn nên trên địa bàn, tình trạng sạt lở đất đang diễn biến phức tạp.

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Sạt lở núi tại thôn 4 Bắc Sơn (xã Thanh Hoá). Ảnh: Báo Lao Động. 

Tại huyện Tuyên Hoá: Sạt lở núi tại thôn 4 Bắc Sơn (xã Thanh Hoá) với khối lượng 50 m3, kênh mương nội đồng thôn 5 Thanh Lạng bị sập, chiều dài khoảng 8m.

Tại xã Sơn Hóa (huyện Tuyên Hoá): cầu Khe Xai đi ra xã Đồng Hóa sạt lở mố cầu và mặt đường nhựa khối lượng khoảng 5 m3; thôn Đồng Sơn xói lở mặt đường khoảng 20 m; thôn Tam Đăng xói lở lề đường các tuyến bê tông khoảng 20 m; thôn Tam Đa xói lở lề đường bê tông 5 m.

Tại huyện Minh Hóa xảy ra xói lở tại ngầm Cô Pi, Hà Nông.

Tính đến 17h30 ngày 26.9 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tổng số 16 thôn bản bị chia cắt, trong đó huyện Minh Hóa 14 thôn bản (Ka Ai, Ka Định, Ka Ốc, Hà Nông/xã Dân Hoá; Pa Chong, Ra Mai, Cha Cáp, Lòm, Dộ Tà Vờng, xã Trọng Hoá; thôn Rồông, thôn Tiến Hoá, xã Hồng Hóa; thôn 4 và thôn 5, xã Tân Hóa; thôn Kim Bảng, xã Minh Hoá).

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ và 21ha cây ăn quả bị thiệt hại. 

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Một số địa bàn tại Quảng Bình hiện vẫn còn bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Ảnh: Báo Lao Động. 

Về thủy lợi, một ngầm tràn và 8m kênh nội đồng ở Quảng Bình bị hư hỏng. Ngoài ra, hai cột điện trung thế ở Thừa Thiên Huế bị gãy đổ; 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát ở Quảng Trị bị ảnh hưởng. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa lớn còn duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đến hết ngày 28/9. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm/đợt. Đồng thời, mưa dông lan rộng khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và cả Nam Bộ. 

Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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