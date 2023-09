Cụ thể, 4 người chết (gồm 1 người ở Quảng Trị tử vong do sét đánh; 1 bé trai ở Thanh Hóa đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Hòa Bình; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Sơn La) và 2 người mất tích tại Sơn La.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình. Ảnh: Báo Gia Đình và Xã Hội.

Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình.

Theo Soha đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28-9 đến 3 giờ ngày 29-9 có nơi trên 80 mm như: Mường Xén (Nghệ An) 88,4 mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 86 mm,...

Dự báo sáng 29-9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ chiều 29-9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

Ngoài ra, trong sáng ngày 29-9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong ngày và đêm 29-9, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cơ quan khí tượng cũng cho biết khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi khiến giao thông hỗn loạn ở Hà Nội hôm 28-9. Ảnh: VNExpress.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 33 độ C. Phía Bắc khu vực này nhiều mây, sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.