Theo thông tin của đài NHK Nhật Bản, hôm qua (26/9) là vừa đúng 6 tháng kể từ ngày bé Lê Thị Nhật Linh bị giết hại tại Nhật. Thế nhưng vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử và nghi phạm vẫn tiếp tục dùng quyền im lặng.

Tròn nửa năm ngày con gái mất, anh Lê Anh Hào - cha nạn nhân đã tìm đến nơi tìm thấy thi thể để thắp hương cầu nguyện cho con.

Nhân dịp này, anh cũng đem theo những thứ mà lúc sinh thời bé Linh rất ưa thích. Anh cho biết: “Nửa năm qua là quá dài. Tôi luôn nhớ tới những nơi con gái tôi đã đi, tới những điều con gái đã làm trước khi cháu mất. Mong sao cho cháu sớm siêu thoát”.

Anh Hào chia sẻ thêm: “Lịch trình xử án chưa có nhưng tôi mong sao vụ án sớm được đưa ra xét xử. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi”.

Như thông tin trước đó Phụ nữ và Gia đình đã đăng tải, vào tháng 3 vừa qua bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, học lớp 3 tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã bị bắt cóc khi đang trên đường và sau đó bị giết hại.

Sau đó không lâu, người ta tìm thấy thi thể của em ở gần mương thoát nước ở thành phố Abiko. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Shibuya Yasumasa (46 tuổi), hội trưởng hội phụ huynh của trường tiểu học mà bé Linh theo học. Vụ án cũng đã được khởi tố.

Thế nhưng, đã 6 tháng trôi qua, nghi phạm Shibuya Yasumasa vẫn một mực giữ im lặng, không chịu thừa nhận các cáo buộc của cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-9-tuoi-nguoi-viet-bi-sat-hai-tai-nhat-nghi-pham-van-giu-im-lang-gia-dinh-met-moi-vi-cho-doi-qua-lau-236696.html