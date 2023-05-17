TP.HCM chỉ đạo xử phạt thật nghiêm hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt chó khi đưa chó ra nơi công cộng, không chấp hành tiêm vaccine phòng dại cho chó nuôi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở và UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức, yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người. UBND thành phố cho biết theo số liệu thống kê trong vòng 5 năm qua trên cả nước, bệnh dại đã làm chết 410 người, trên 2,7 triệu người phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện nay, nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người rất cao.

Do đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế phối hợp với cơ quan thú y kịp thời thông tin ngay khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người - Ảnh: Báo Người Lao Động Đồng thời, tăng cường giám sát bệnh dại trên người với sự tham gia của cộng đông dân cư theo hướng tiếp cận "Một sức khỏe", có sự phối hợp chặt chẽ của ngành thú y và y tế; bảo đảm việc tiếp cận vắc-xin phòng bệnh dại cho người, phổ biến các địa chỉ các điểm tiêm phòng bệnh dại và truyền thông hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, UBND TP.HCM giao Chủ tịch các quận, huyện, TP.Thủ Đức tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư. Các hộ dân cần cam kết thực hiện khai báo, kê khai và chấp hành nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng người khác và chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho vật nuôi theo quy định. TP.HCM sẽ xử phạt thật nghiêm hành vi không đeo rọ mõm cho chó - Ảnh: Báo Dân Trí Các địa phương phối hợp với cơ quan thú y để tổ chức tiêm phòng dại cho chó, mèo đạt tỷ lệ ít nhất trên 90% tổng đàn kiểm tra. Các địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc, hướng dẫn công tác, chống bệnh dại và xử lý các vi phạm về phòng, chống bệnh dại. Trong đó, TPHCM chỉ đạo xử phạt thật nghiêm hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt chó khi đưa chó ra nơi công cộng, không chấp hành tiêm vaccine phòng dại cho chó nuôi.

Người phụ nữ ở Điện Biên bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong Một phụ nữ ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa tử vong do bệnh dại, sau khi bị chính chó nuôi của gia đình cắn trước đó 2 tháng.

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