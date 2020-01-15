Tức giận vì vợ đi làm tóc đón Tết hết 500 ngàn, chồng dùng kéo đâm vào đầu mặc nạn nhân khóc lóc xin tha

Xã hội 15/01/2020 16:40

Chi 500 ngàn làm tóc đón Tết, người vợ bị gã chồng vũ phu đánh đập dã man, thậm chí còn dùng kéo đâm vào đầu.

Năm hết Tết đến, chị em phụ nữ háo hức đi tút tát nhan sắc để chuẩn bị đón xuân. Thế nhưng không ít người phải chịu cảnh đòn roi từ những người chồng vũ phu vì chi tiền làm đẹp. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện một nữ công nhân bị chồng bạo hành, thậm chí dùng kéo đâm vào đầu chỉ vì đi làm tóc hết 500 ngàn khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, theo chia sẻ của một người dùng Facebook, chị N. làm công nhân. Gần Tết nên chị sang tiệm tóc đối diện nơi ở để uốn, nhuộm, làm phồng tóc với giá 500 ngàn.

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Chị N. bị chồng vũ phu đánh đập sau khi đi làm tóc hết 500 ngàn đồng - Ảnh: FB

Trong lúc đang làm tóc thì chị N. bị chồng gọi về phòng. Vừa về đến nơi, chị bị chồng đánh đập, dùng kéo cắt tóc. Mặc dù nạn nhân đã quỳ xuống xin tha nhưng gã vẫn không tha. Thậm chí anh ta còn dùng kéo đâm vào đầu vợ. May mắn vết thương không sâu nên tính mạng nạn nhân không bị nguy hiểm.

Theo thông tin trên Một thế giới, chị N. và chồng quê ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến thuê nhà trọ tại thôn Mỹ Điền 2, huyện Việt Yên, TP. Bắc Giang để làm thuê. Được biết, sau khi đánh đập vợ, người đàn ông này đã trốn trong phòng, khóa kín cửa.

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Vụ việc khiến dân mạng không khỏi bức xúc - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ trên Facebook, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của gã chồng keo kiệt, vũ phu. Thậm chí nhiều người còn lên tiếng khuyên chị N. nên ly hôn để không phải chịu thêm những trận đòn roi từ chồng.

"Có 500 nghìn mà đánh đập, dùng kéo đâm vợ. Thật sự sống với người chồng như vậy thì chẳng thà ly hôn, tự sống một mình còn hơn", một người dùng mạng xã hội bức xúc.

"Em khuyên chị, nếu lần sau chồng vẫn không thay đổi thì chị ly dị đi cho đời bớt khổ. Chứ sống với người chồng như vậy có ngày mất mạng như chơi", K.L khuyên.

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