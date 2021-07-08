Từ nền tảng kiến tạo, Sunshine Maple Bear sẵn sàng cho “Năm học kết nối” 2021-2022

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, 2020–2021 là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục nói chung và Sunshine Maple Bear nói riêng, khi cả việc dạy và học phải thay đổi linh hoạt, thích ứng với với trạng thái “bình thường mới”. Buổi lễ tổng kết năm học cũng được diễn ra theo một hình thức rất đặc biệt khi chương trình được phát livestream trên fanpage Sunshine Maple Bear School, với sự theo dõi và tham gia của đông đảo phụ huynh, giáo viên và học sinh các cấp học.

Thành công đầu tiên là hệ thống Sunshine Maple Bear đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu và định hướng cho năm học 2020-2021 theo đúng chủ đề: “Năm học kiến tạo”. Phát biểu tại lễ bế giảng, đại diện Sunshine Maple Bear nhấn mạnh: “Năm học 2020 – 2021, năm học của kiến tạo. Thầy cô và bố mẹ, và các con học sinh đã cùng nhau kiến tạo một gia đình Sunshine Maple Bear với 5 giá trị cốt lõi: Tự lực, Tôn trọng, Đồng cảm, Đam mê và Tỏa sáng. Các con đã biết tự chủ, tự lập, tự thân, tự biết Tôn trọng thế giới, các mối quan hệ, Đồng cảm, yêu thương, sẻ chia, Đam mê trong học tập và cuộc sống, Tỏa sáng theo cách của riêng mình”.

Trải qua không ít khó khăn và thách thức, nhìn lại một năm học vừa qua, thầy trò của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, quy định giãn cách xã hội cũng như việc thay đổi hình thức học trực tiếp sang trực tuyến. Với sự chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả, ý chí quyết tâm của thầy và sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và học sinh, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã “vượt khó” để cán đích thành công, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã để ra, ghi dấu với 10 điểm sáng ở cả lĩnh vực dạy và học trong năm học 2020-2021.

Từ những trải nghiệm trong mỗi giờ học, học sinh được phát triển toàn diện từ tài năng tới nhân cách. Học sinh đã giành được những thành tích cao trong các kỳ thi Toán Quốc tế, cuộc thi Tranh biện thế giới…, phát triển kỹ năng qua các sân chơi trí tuệ hay biết san sẻ tấm lòng khi gửi những món quà nhân ái tới các bạn nhỏ miền Trung …

Góp chung vào thành công của năm học 2020-2021 là những thành tích của học sinh Sunshine Maple Bear tại các đấu trường quốc tế. Lần đầu tiên học sinh Sunshine Maple Bear xuất sắc đạt giải trong Cuộc thi viết luận quốc tế TSL và trở thành 1 trong 2 học sinh đại diện cho Việt Nam tham gia vòng thi Tranh biện quốc tế.

Môi trường học tập hạnh phúc kiến tạo nên thế hệ Công dân toàn cầu tương lai

Nhìn lại chặng đường một năm bền bỉ vượt qua vô vàn thách thức, đại diện Sunshine Maple Bear bày tỏ: “Dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc học tập và giảng dạy của nhà trường bị ảnh hưởng, nhiều dự định chưa thể thực hiện trọn vẹn, nhưng vượt lên tất cả là sự thích ứng, vững vàng và bản lĩnh của chúng ta, để ngày hôm nay, nhìn lại một chặng đường đã qua, cô trò có quyền tự hào về quãng thời gian đẹp, đáng quý nhất”.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường cũng dành những lời tri ân trân trọng tới tất cả ông bà, bố mẹ, gia đình của những học sinh Sunshine Maple Bear bởi “sự đồng hành của quý phụ huynh học sinh sẽ luôn là nguồn động lực lớn nhất để ngôi trường này thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của các con học sinh thân yêu”.

Sẵn sàng với hành trình “Kết nối” cho những công dân toàn cầu

Nếu như trong năm học 2020-2021, với chủ đề kiến tạo, học sinh Sunshine Maple Bear được thẩm thấu các giá trị cốt lõi như Tự lực, Tôn trọng, Đồng cảm, Đam mê và Tỏa sáng thì bước vào năm học tiếp theo, hệ thống giáo dục quốc tế này chọn chủ đề “Kết nối”. Với một chủ đề rộng mở, Sunshine Maple Bear đã thêm những hành trang mới để học sinh trau dồi cả năng lực và phẩm chất, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Năm học kiến tạo 2020 - 2021 đã tạo nên bản lề vững chắc cho năm học tiếp theo

Theo đó, từ năm học 2021-2022, Sunshine Maple Bear sẽ triển khai môn học tiếng Anh mới từ Maple Bear toàn cầu mang tên “Công dân số”. Môn học được áp dụng cho hệ quốc tế nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng cần thiết bước vào thế giới số và công nghệ. Đồng thời, hệ thống Sunshine Maple Bear cũng bắt đầu triển khai mô hình lớp học không biên giới, kết nối hàng nghìn học sinh trong cộng đồng Maple Bear tại các quốc gia để cùng trao đổi về các chủ đề mang tính toàn cầu.

Gắn với chủ đề Kết nối, từ năm học 2021-2022, hệ thống Sunshine Maple Bear chính thức mở cửa tuyển sinh bậc THCS, đưa lộ trình học tập được xuyên suốt từ mầm non, tiểu học lên trung học. Các triết lý giáo dục cũng sẽ được phát triển vòng tròn đồng tâm khép kín từ việc ươm mầm đến khai mở tiềm năng, khiến việc hấp thu tinh hoa giáo dục Canada và Việt Nam được liền mạch và nhất quán.

Với “kim chỉ nam” là Năm học kết nối, hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường mới, hứa hẹn những bứt phá ngoạn mục từ chương trình học hiện đại cùng sự đầu tư bài bản. Phát huy sức mạnh của một thương hiệu hiệu giáo dục uy tín, cùng sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, giữa hệ thống giáo dục của Việt Nam và mạng lưới Maple Bear toàn cầu, Sunshine Maple Bear không chỉ phát triển toàn diện con người mà còn khiến mỗi học sinh luôn cảm thấy hạnh phúc, tự tin tỏa sáng đúng với tâm thế của những công dân toàn cầu thế kỷ 21.