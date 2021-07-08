Sau 3 ngày, số ca bệnh tại 'ổ dịch' trong khu công nghệ cao TP.HCM đã tăng hơn 150 người, ghi nhận tổng 354 ca nhiễm

Xã hội 08/07/2021 12:02

Chỉ sau 3 ngày, số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại ổ dịch này đã tăng hơn 150 người. Đến ngày 8/7, tổng số ca nhiễm đã lên tới 354 trường hợp.

Theo thông tin từ Zing News, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 8/7, ổ dịch tại Công ty Nidec Sankyo (khu vực 2, khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức), đã ghi nhận tổng cộng 354 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều là nhân viên làm việc tại công ty này.

Trước đó, ngày 28/6, qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông và Bệnh viện Hoàn Hảo, công ty này phát hiện 4 ca chỉ điểm mắc COVID-19.

Ca bệnh mới nhất của ổ dịch này được phát hiện ngày 6/7, qua đó nâng tổng số người nhiễm virus liên quan Công ty Nidec Sankyo lên 354 trường hợp.

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Ảnh minh họa: Internet

Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đã thông báo dừng toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam để đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn sản xuất.

Nhà máy của công ty này có 4.000 công nhân. Trong đó, 2.800 người làm ca ngày và 1.200 người làm ca đêm. Công ty này đã cải biến nhà xe thành nơi tạm trú cho hàng nghìn công nhân cách ly.

Nhà máy của công ty dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương. Công ty đã dùng toàn bộ 3 tầng nhà để xe và một số khu vực ở các xưởng để bố trí chỗ ngủ cho khoảng 3.000 người. Ngoài ra, toàn bộ 47.900 người lao động làm việc tại khu công nghệ cao cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

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Từ khóa:   COVID-19 khu công nghệ cao ca nhiễm tại khu công nghệ cao

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