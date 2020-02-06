Vì mâu thuẫn về việc nuôi con nhỏ, đối tượng Hà dùng dao sát hại vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Mới đây, VKSND Hà Nội cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Hải Hà (43 tuổi, phường Lan Khê, quận Hà Đông) về tội giết người. Vì mâu thuẫn về việc nuôi con, Hà đã ra tay sát hại vợ.

Người chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn về việc nuôi con - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin trên Người lao động, Hà và vợ là chị H. (39 tuổi) có 2 con, sống ở phường Lan Khê. Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau do mâu thuẫn. Trong bữa cơm tối 16/9/2019, cả hai tiếp tục tranh cãi về việc nuôi con. Lúc này, đối tượng Hà ném bát cơm về phía vợ nhưng không trúng.

Sau đó, chị H. lấy cốc nước đánh vào đầu chồng. Tức giận, Hà dùng con dao trong bếp sát hại vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Chồng sát hại vợ vì không đưa tiền trả nợ

Mới đây, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào tối 2/2, đối tượng Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) kêu vợ là L.T.N (52 tuổi) đưa tiền trả nợ cờ bạc. Tuy nhiên, bà N. không đưa. Nghe vậy, Đồng đã lấy dụng cụ chích điện tự chế cắm vào ổ điện đe dọa.

Vì vợ không đưa tiền trả nợ, Đồng dùng chích điện sát hại nạn nhân - Ảnh: Internet

Khi nạn nhân quả quyết không đưa tiền, quay lưng ngủ tiếp thì đối tượng chích điện nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đồng kéo chăn lên người nạn nhân rồi ra võng nằm ngủ tiếp. Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi giết người. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được, Đồng đã cúi đầu thừa nhận hành vi.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

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