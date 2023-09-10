TP.HCM: Sập cầu dân sinh trong đêm, 2 người thoát nạn trong gang tấc

Xã hội 10/09/2023 15:41

2 người đi xe máy vừa chạy xe máy qua cầu Lò Đường - ở Q.Bình Tân, TP.HCM thì cầu bất ngờ đổ sập, rất may không ai bị thương. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 10/9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, xử lý khắc phục sự cố sập cầu Lò Đường trên địa bàn phường Tân Tạo.

Theo đó, hơn 19h ngày 9/9, người dân sống tại khu vực kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên đoạn gần cầu Lò Đường phát hiện nước dưới kênh dâng cao.

TP.HCM: Sập cầu dân sinh trong đêm, 2 người thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 1
Nguyên nhân ban đầu sập cầu có thể do cụm cây xanh trôi trên kênh, bị kẹt lại, tạo sức nặng làm cây cầu bị sập. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Lúc này, một số cây xanh lớn trôi theo dòng nước va vào cầu Lò Đường gây sập cầu. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, "Tôi thấy có 2 người chạy xe máy trên cầu vừa qua bên kia đường là cầu sập luôn", một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Ngay sau đó, người dân lấy các vật dụng chắn ở 2 bên đầu cầu, cảnh báo các phương tiện di chuyển, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, UBND P.Tân Tạo có mặt căng dây phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người dân chọn lộ trình khác để lưu thông.

TP.HCM: Sập cầu dân sinh trong đêm, 2 người thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 2
Cầu Lò Đường - cầu dân sinh ở Q.Bình Tân được xây dựng khoảng 30 năm. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết, cây cầu này được xây dựng khoảng 30 năm và nguyên nhân ban đầu có thể do cụm cây xanh trôi trên kênh bị kẹt lại, tạo sức nặng làm cây cầu bị sập.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Đồng thời, UBND phường cũng phối hợp với UBND quận Bình Tân khảo sát, lên phương án khắc phục và phân luồng giao thông để người dân đi lại an toàn.

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