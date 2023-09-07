Nam sinh lớp 10 học tại trường nội trú ở TP Thủ Đức bị điện giật trong lúc sử dụng máy nóng lạnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 7.9, theo nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ một nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong trong trường nội trú trên địa bàn P.Phước Long A, TP.Thủ Đức.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Trịnh Thế A. (15 tuổi, ngụ Bình Dương), là học sinh lớp 10 của một trường nội trú trên đường Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin trước đó, hơn 15 giờ chiều 5.9, em A. ở trường nội trú nói trên, khi đang sử dụng máy nóng lạnh của trường thì bất ngờ bị điện giật. Em A. co giật, ngã ra sàn rồi bất tỉnh. Phát hiện vụ việc, học sinh cùng các giáo viên nhanh chóng hỗ trợ đưa em A. đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (TP.Thủ Đức) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo VNExpress đưa tin, Đại diện UBND phường Phước Long A cho biết, có thể hệ thống bình lọc nước bị rò rỉ, gây giật điện khiến nạn nhân tử vong. Công an TP Thủ Đức đang điều tra vụ việc.

Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có 4 bậc gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trường có 8.500 học sinh theo học trong đó có 3.000 em nội trú.

Hiện Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong tại trường nội trú.

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