Hiện trường đầy ám ảnh vụ 3 người trong một gia đình ở Bình Dương bị điện giật tử vong

Xã hội 05/04/2023 09:26

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối ngày 4/4, một lãnh đạo thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận có xảy ra vụ điện giật làm chết 3 người trong một gia đình ở phường Mỹ Phước.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, do trời mưa to có giông lốc khiến cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm căng đứt. Lúc này, bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953, ngụ phường Mỹ Phước) đi ra quét nước thì đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Lên (SN 1952), con trai là Nguyễn Thái Bình (SN 1983) và cháu nội là Nguyễn Thái Dương (SN 2011) đang ở trong nhà, thấy vậy liền chạy ra cứu thì cũng bị điện giật.

Vụ điện giật làm ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và cháu Nguyễn Thái Dương tử vong tại chỗ. Còn bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo thị xã Bến Cát, hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Hiện trường đầy ám ảnh vụ 3 người trong một gia đình ở Bình Dương bị điện giật tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ chết người thương tâm - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Vietnamnet, qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là thời điểm này trời mưa, gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt, sau đó nhiễm xuống nước đọng ở mặt đường.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra sự việc.

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