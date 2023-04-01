Trong lúc vui chơi, bé 3 tuổi không may bị điện giật dẫn đến tử vong

Xã hội 01/04/2023 09:57

"Phát hiện sự việc, người nhà khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhưng không qua khỏi" - ông Cường nói và thông tin thêm hiện gia đình đã đưa cháu về để lo hậu sự.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 1/4, ông Trần Tiến Cường – Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Theo ông Cường, vụ việc xả ra vào khoảng 17h ngày 31/3. "Phát hiện sự việc, người nhà khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhưng không qua khỏi" - ông Cường nói và thông tin thêm hiện gia đình đã đưa cháu về để lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Quảng Nam, gia đình cho biết, trong lúc chơi đùa, cháu bé này không may bị điện giật do chạm phải bảng hiệu có đèn led đã bị rò điện.

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Mới đây trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi một người đàn ông trong lúc sửa chữa đường dây điện bị hư đã bị điện giật.

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