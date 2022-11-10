Trước đó, người nhà phát hiện bé nằm bất động trên nền nhà tắm.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 10/11, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết mới đây tiếp nhận cấp cứu trường hợp tai nạn nghi điện giật khi đang tắm.

Bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn trong thời gian dài, đồng tử giãn, tím tái toàn thân, SpO2 không thể đo, không thể bắt mạch. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng không hiệu quả.

Theo thông tin từ bác sĩ, người nhà bệnh nhi cho biết nguyên nhân có thể trẻ bị điện giật do sử dụng bình nóng lạnh chưa tắt. Trước đó, bố mẹ đi làm, còn trẻ ở nhà một mình. Chiều cùng ngày, người thân trở về nhà và phát hiện con nằm bất động ở sàn nhà tắm, tay cầm vòi hoa sen còn mở. Lúc này, trẻ tím tái toàn thân, ngừng thở, ngừng tim, gọi hỏi không đáp ứng...

Để an toàn, trước khi tắm bác sĩ khuyến cáo nên tắt bình nóng lạnh - Ảnh minh họa: báo Người Lao động

Trao đổi với báo Dân Trí, BS Vũ Hữu Thời - Trung tâm Nhi khoa cảnh báo nguy cơ điện giật trong nhà tắm. Để phòng nguy cơ bị điện giật, nên bật nước nóng trước đó, khi tắm thì nên tắt bình nóng lạnh. Không nên để trẻ em tắm một mình khi không có người lớn ở nhà.

Ngoài ra, các công tắc bật điện nên lắp đặt cao, tránh nguy cơ dính nước.

Khi gặp bệnh nhân ngừng tuần hoàn do điện giật, đầu tiên, cần tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Tiếp đó hãy hô hấp, ép tim nếu bệnh nhân ngừng tim, gọi cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-nha-mot-minh-be-trai-10-tuoi-o-ha-noi-tu-vong-khi-dang-tam-nghi-bi-dien-giat-523238.html