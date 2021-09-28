TP.HCM khẳng định: 'không có bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vắc xin'

Xã hội 28/09/2021 22:11

Chiều 28/9, một số quận, huyện TP.HCM ngừng tiêm vắc xin Pfizer lô FK0112 vì có trường hợp tử vong sau tiêm. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn đánh giá 'không có bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vắc xin' nên TP đã cho tiêm trở lại.

Nguồn tin từ Thanh Niên, trưa 28.9 Trung tâm y tế các quận, huyện và TP. Thủ Đức bất ngờ nhận thông báo khẩn của Sở Y tế TP.HCM đề nghị ngưng tiêm lô vắc-xin Pfizer - lô FK0112. Thời gian ngưng từ chiều 29.8 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên bất ngờ là đến 17 giờ cùng ngày, các trung tâm y tế trên địa bàn TP.HCM cho biết đã nhận được chỉ đạo mới của Sở Y Tế TP.HCM, cho phép tiếp tục tiêm vắc xin Pfizer - lô FK0112 sau khi hội đồng khoa học nghệ đã xem xét.

Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin Covid-19.

Theo Vietnamnet, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, Sở Y tế ra quyết định ngừng tiêm vắc xin Pfizer lô FK0112 sau khi có một trường hợp tử vong. Nhận được thông tin, Sở chỉ đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức ngưng tiêm lô vắc xin này để họp hội đồng, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

“Kết luận ban đầu của các chuyên gia ghi nhận không có bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vắc xin. Còn nguyên nhân tử vong của trường hợp trên hiện ngành y tế TP đang chờ kết quả giám định pháp y”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Vì vậy, chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) đã thông báo đến các địa phương cho tiêm lại lô vắc xin trên cho người dân.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) cho biết, trong ngày 27/9 TP đã có thêm 152.032 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định. Như vậy, đến nay TP đã có 9.777.840 người được tiêm, trong đó có 2.953.122 người tiêm mũi 2 và 6.824.718 người tiêm mũi 1.

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