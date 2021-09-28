‘Kinh hồn bạt vía’ trước cảnh tượng người đàn ông ‘liều mạng’ ngậm đầu rắn hổ mang cực độc vào miệng, bất chấp con vật tìm cách cắn vào người

Người đàn ông lớn tuổi sống tại bang Bihar (Ấn Độ) đã khiến người xem không khỏi rùng mình khi nhét cả đầu con rắn hổ mang vào miệng. Nhiều lúc con rắn hung dữ tìm cách cắn vào người nhưng ông vẫn không bận tâm.

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