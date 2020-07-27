Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 420, cơ quan chức năng đã đưa con gái và cháu ngoại của bệnh nhân này đi cách ly.

Tối 26/7, Bộ Y tế đã thông báo hành trình của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 420 (bà P.T.B.P., 71 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Theo đó trước khi được phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân này đã đi nhiều nơi, trong đó có chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM từ ngày 21/6 đến 8/7.

Theo thông tin đại diện Trung tâm Y tế quận 11 chia sẻ trên Tuổi trẻ, ngay khi nhận được chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM về điều tra những người dân tiếp xúc với bệnh nhân 420 nhiễm Covid-19, Trung tâm Y tế đã đến chung cư Lạc Long Quân để điều tra dịch tễ.

Chung cư nơi bệnh nhân 420 từng vào để thăm con gái - Ảnh: Tuổi trẻ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có hai trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân là con gái và cháu ngoại. Hiện cả hai đã được đưa đến cách ly tại khu cách ly của quận 11 và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Được biết, cháu ngoại bệnh nhân học lớp 6 nhưng đã được nghỉ hè. Bên cạnh đó, người dân tại chung cư cho biết từ lối lên cầu thang đến phòng con gái bệnh nhân 420 đã được cơ quan y tế khử khuẩn.

Bộ Y tế cũng đã ra thông báo khẩn, đề nghị những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 420 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

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