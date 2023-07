Sáng 27/7, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. 2 bệnh nhân 416 và 418 tại Đà Nẵng tiên lượng vẫn nặng.

Sáng nay (27/7), nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Trong 3 ngày qua, cả nước ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi ngày không lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng có 3 bệnh nhân mới, Quảng Ngãi 1 ca mới.

Hiện tại, nước ta có tổng cộng 420 bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Bệnh nhân 416, nam, 57 tuổi, tiên lượng vẫn rất nặng, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO, đồng thời lọc máu trong thời gian dài. Các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát. Bệnh nhân vẫn còn sốt 37-38 độ C, được dùng thuốc an thần, thuốc vận mạch, kháng sinh, kháng virus, nâng cao miễn dịch, ăn qua sonde, phổi thông khí tạm…

Trong khi đó bệnh nhân 418, nam, 61 tuổi, bị biến chứng suy tim, tổn thương thận cấp, đái tháo đường type 2. Các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng rất nặng. Khả năng ông sẽ còn tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Hiện, bệnh nhân 418 vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục thở máy, được nuôi ăn qua sonde.

Bệnh nhân 416 và 418 tiên lượng vẫn nặng - Ảnh minh họa: Internet

Tổng số ca nhiễm tại nước ta hiện tại là 420, trong đó 365 người đã được chữa khỏi. 55 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 5 người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai. Còn 47 bệnh nhân dương tính.

Gần 12.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 232 người, tại cơ sở tập trung gần 11.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

