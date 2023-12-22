Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra bị can Linh.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 22/12, bị can Nguyễn Duy Linh, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An (Bình Dương), người có liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, đã qua đời hồi tháng 6 do bệnh lý.

Khi bàn giao địa bàn cho Nguyễn Văn Võ, Linh không chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra Võ thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú theo đúng quy định.

Theo cáo trạng của VKSND Bình Dương, khi kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, mặc dù Linh phát hiện và ghi nhận chủ cơ sở karaoke có một số vi phạm trong công tác PCCC nhưng không báo cáo lãnh đạo xử phạt vi phạm hành chính; không phát hiện và kiến nghị cơ sở karaoke An Phú khắc phục những thay đổi so với thiết kế đã được thẩm duyệt, nghiệm thu và trong quá trình hoạt động. Không hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực tập, quản lý và sử dụng phương án chũa cháy của cơ sở theo quy định.

Trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An từ năm 2018 đến năm 2022, với vai trò vừa là chỉ huy đội, vừa là cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn phường An Phú (quản lý năm 2019 và 2020) Linh không thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với cở sở kinh doanh karaoke An Phú đến ngày 6/9/2022 karaoke An Phú xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến 32 người chết.

Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết - Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, ngày 12/6, Linh chết do bệnh lý, ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Linh.

Theo kết luận điều tra, vụ cháy quán karaoke An Phú có 5 người bị khởi tố gồm 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh đã qua đời.

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Thiếu tá Vũ Trường Sơn và Thiếu tá Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Đại úy Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

VKSND Bình Dương đã chuyển hồ sơ truy tố qua TAND tỉnh Bình Dương để xét xử vụ án.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong xảy ra tối ngày 6/9/2022. Nguyên nhân được xác định do chập điện tại khu vực tầng 2 của quán karaoke.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối 6/9/2022 - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Xuân. Đến tháng 10/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh và (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội này) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi hoàn tất điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên nhưng bị Viện KSND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Đến ngày 14/10/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương).