Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi

Xã hội 12/10/2023 12:37

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú.

Theo Báo VietNamNet, liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người tử vong xảy ra vào ngày 6/9/2022, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Nguyên nhân sau đó được xác định do chập điện ở khu vực hành lang phòng hát.

Bên cạnh đó, vụ án này cũng được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án. Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp thì bị trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung.

Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú - Ảnh: VietNamNet

 Theo Báo Nhân Dân, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm, như thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so sơ đồ kết cấu phòng cháy, chữa cháy. Một số phòng hát không bảo đảm kích thước theo quy định là trên 20 m2; biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng 2, tầng 3; quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy. Cơ sở không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho nhân viên.

Cơ sở karaoke An Phú đã không tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở; không thực hiện hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra, nhất là hướng dẫn an toàn về điện; không bố trí nhân viên trực tại tầng 2, nơi phát cháy đầu tiên. Vào thời điểm xảy ra cháy hệ thống phòng cháy, chữa cháy (chuông báo cháy, vòi phun nước) không hoạt động; không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở.

Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi - Ảnh 2
Vụ cháy khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Nhân Dân

Theo Báo Tiền Phong, vào khoảng 20h40 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo kết luận điều tra, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 16/9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

 

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