Quán karaoke ở Bình Dương cháy đỏ rực trong đêm: Đang bị tạm đình chỉ hoạt động vẫn có khách tháo chạy ra ngoài

Cơ sở karaoke này đã bị tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định của Công an TP Thuận An vào năm 2022, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ cháy vẫn thấy có nhiều người hoảng loạn chạy từ trong quán ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 14/12, vụ cháy tại một quán karaoke tại phường Bình Hoà, TP Thuận An, Bình Dương, đã được dập tắt. Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bao trùm quán karaoke - Ảnh: PLO

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, mọi người thấy quán karaoke trên bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ quán karaoke này.

Theo báo cáo ban đầu, cơ sở karaoke này đã bị tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định của Công an TP Thuận An vào năm 2022, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ cháy vẫn thấy có nhiều người hoảng loạn chạy từ trong quán ra ngoài.

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, nhận tin báo, cảnh sát PCCC TP Thuận An điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Ngọn lửa được dập tắt trong ít phút - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Khoảng ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên nhiều tài sản đã cháy rụi.

Nguyên nhân đang được làm rõ.

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