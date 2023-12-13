Xét xử vụ mua bán 3 trẻ em dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke

Đời sống 13/12/2023 18:32

Bị cáo Đào Duy Lâm đã nhận số tiền gần 20 triệu đồng để chuyển giao 3 cháu gái, cung cấp cho các quán karaoke làm nhân viên.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ngày 12/12, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét vụ án sơ thẩm “Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với các bị cáo Đào Duy Lâm, 35 tuổi, HKTT phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thế Anh, 44 tuổi và Lê Thị Sen, 29 tuổi, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo cáo trạng của Viện KSND Quảng Ninh, ngày 24/2/2023, Đào Duy Lâm đã nhận 8.320.000 đồng từ 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở Thanh Hoá, để nhận chuyển giao các cháu N và K và đưa ra phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để nuôi và cung cấp cho các quán hát karaoke trên địa bàn làm nhân viên phục vụ rót bia để thu lời.

Xét xử vụ mua bán 3 trẻ em dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke - Ảnh 1
Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Đặc biệt cháu K, sinh ngày 12/2/2008, tại thời điểm chuyển giao mới 15 tuổi 12 ngày); cháu N, sinh ngày 10/2/2008, tại thời điểm chuyển giao là 15 tuổi 14 ngày).

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 3/3/2023, Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen trả cho Đào Duy Lâm 11,3 triệu đồng để nhận chuyển giao 3 em K., N. và H. đưa về TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cũng để cung cấp cho các quán hát karaoke trên địa bàn.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Đào Duy Lâm 14 năm tù giam về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại điểm c và e Khoản 2 Điều 151; bị cáo Nguyễn Thế Anh 12 năm tù giam và Lê Thị Sen 12 năm tù giam về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 151 của Bộ luật Hình sự.

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