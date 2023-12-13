Veronica Aguilar, 46 tuổi, không bào chữa cho cáo buộc hành hung trẻ em gây tử vong. Bản án của cô được đưa ra 7 năm sau khi con trai cô, Yonatan Daniel Aguilar, được tìm thấy đã chết trong tủ đựng quần áo tại nhà riêng ở Los Angeles vào tháng 8/2016.

Theo tờ People, một bà mẹ ở California hôm thứ Sáu đã bị kết án 25 năm tù chung thân, vài năm sau khi nhà chức trách cho biết cô giấu đứa con trai 11 tuổi của mình trong tủ sau khi cho con dùng thuốc an thần, khiến cậu bé qua đời vào năm 2016, Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles xác nhận với People.

City News Service, trích dẫn Văn phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles, đưa tin đứa trẻ chết vì ảnh hưởng của nhiều loại thuốc, đồng thời bị mất nước và bị bỏ mặc nói chung.

Như đã đưa tin trước đó, Yonatan chỉ nặng 34 pound vào thời điểm qua đời và có những vết loét do áp lực trên cơ thể, theo nhà chức trách. Các nhà chức trách cho biết loại vết loét này thường thấy ở những bệnh nhân lớn tuổi ở viện dưỡng lão, bệnh nhân hôn mê và những người sử dụng xe lăn.

Tờ Los Angeles Times trước đó đã đưa tin, trích dẫn hồ sơ tòa án, rằng cậu bé đã bị giữ trong tủ suốt ba năm trước khi qua đời.

Cảnh sát đã nói với Tòa Thượng thẩm Los Angeles vào năm 2019 trong phiên điều trần sơ bộ kéo dài ba ngày rằng cậu bé trông trẻ hơn ít nhất bốn tuổi so với tuổi thật khi được tìm thấy và được mô tả là "một đứa trẻ trông rất gầy gò, ốm yếu".

Chuyên gia nhi khoa, Tiến sĩ Janet Arnold-Clark cho biết vào thời điểm đó, theo NBC, rằng Yonatan “đã bị thiếu ăn trong một thời gian rất dài” và rằng “lời giải thích thực sự duy nhất cho điều đó là cậu bé đã bị suy dinh dưỡng trong vài năm”.

Trong phiên tuyên án gần đây của Aguilar, Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles, Larry Paul Fidler, đã gọi vụ án là "bi kịch" và nói rằng cậu bé chắc chắn đã cảm thấy "kinh hoàng và sợ hãi", City News Service đưa tin.

Phó Biện lý quận Alexander Bott được cho là đã nói thêm rằng lời cầu xin của người mẹ "thể hiện một kết quả quan trọng và phù hợp phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác đã gây ra" và "cuộc đời của đứa trẻ đã bị rút ngắn một cách bi thảm và bất công sau nhiều năm bị bỏ rơi và lạm dụng bởi chính người mẹ của mình".

Trong phiên điều trần năm 2019, Cảnh sát Los Angeles Det Sandra Platero nói rằng Aguilar khẳng định con trai cô là "ác quỷ thuần túy". Vào thời điểm đó, thám tử cũng làm chứng rằng Aguilar đã cho cậu bé uống thuốc để trấn tĩnh và cho cậu ngủ trong tủ.

Cảnh sát cho biết rằng cha dượng của cậu bé, người mà theo cảnh sát trước đó không biết về tình hình của cậu bé, đã gọi 911 sau khi phát hiện ra rằng con riêng của mình đã chết và nói rằng ông nghĩ cậu bé đang sống ở Mexico với một người bạn của gia đình.