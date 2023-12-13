Phát hiện thi thể người phụ nữ bốc mùi từ căn phòng khóa chốt bên trong, cảnh sát vẫn chưa lập hồ sơ vụ án vì nhìn thấy điều này

Thế giới 13/12/2023 08:43

Theo cảnh sát, chủ nhà của người phụ nữ và hàng xóm phàn nàn về mùi hôi bốc ra từ căn hộ của cô, vốn bị khóa từ bên trong. Họ cũng cho biết đã không gặp người phụ nữ này trong 10-15 ngày qua.

Theo tờ Indian Express, mất tích hai tuần, một phụ nữ 30 tuổi được tìm thấy đã chết, thi thể đang phân hủy tại nơi cô thuê ở Malviya Nagar, Nam Delhi, Ấn Độ hôm thứ Sáu. Cảnh sát vẫn chưa lập hồ sơ vụ án vì họ đang xác định xem nạn nhân, Sania Rai, đã chết như thế nào - liệu đó là nguyên nhân tự nhiên, tự tử hay giết người. Cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm gia đình và người thân của cô.

Theo cảnh sát, chủ nhà của người phụ nữ và hàng xóm phàn nàn về mùi hôi bốc ra từ căn hộ của cô, vốn bị khóa từ bên trong. Họ cũng cho biết họ đã không gặp Rai trong 10-15 ngày qua.

Một đội cảnh sát đã gặp chủ nhà, người này nói với cảnh sát rằng Rai làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và đã chuyển đến căn hộ này vào năm ngoái. Cảnh sát cho biết cô sống một mình, thỉnh thoảng có bạn bè ghé thăm.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bốc mùi từ căn phòng khóa chốt bên trong, cảnh sát vẫn chưa lập hồ sơ vụ án vì nhìn thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chandan Chowdhary, một quan chức cho biết: “Chúng tôi mở cửa căn hộ trước sự chứng kiến ​​​​của chủ nhà và hàng xóm và phát hiện thi thể của người phụ nữ đang phân hủy. Chi tiết thẻ Aadhaar (định danh cá nhân) của người phụ nữ cho thấy trước đây cô sống ở Sant Nagar, phía Đông Kailash. Chúng tôi vẫn chưa biết địa chỉ thường trú của người phụ nữ này và địa chỉ của gia đình cô ấy. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm gia đình cô". 

Cảnh sát cho biết không có vết thương bên ngoài nào được phát hiện do thi thể đã phân hủy nặng, đội lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường và thi thể người phụ nữ được gửi đến nhà xác tại AIIMS.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ này mắc một căn bệnh mãn tính, nhưng các quan chức từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Hàng xóm của người phụ nữ cho biết với chúng tôi rằng cô ấy không khỏe. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ sức khỏe của cô ấy và nói chuyện với các bác sĩ của cô ấy, họ đã chia sẻ một số chi tiết với chúng tôi. Chúng tôi không nghi ngờ rằng người phụ nữ đã bị giết vì thủ phạm buộc phải vào nhà nhưng cánh cửa bị khóa chốt từ bên trong. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bè của người phụ nữ để biết thêm chi tiết”, một sĩ quan cho biết.

Phát hiện thi thể người phụ nữ được chôn dưới đá chỉ còn da bọc xương, cảnh sát nghi ngờ bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại

Phát hiện thi thể người phụ nữ được chôn dưới đá chỉ còn da bọc xương, cảnh sát nghi ngờ bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể được giấu dưới những tảng đá, đang phân hủy nghiêm trọng, da ở cả hai chân rã rời, lộ ra xương và phần còn lại đã bị côn trùng rúc rỉa. 

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