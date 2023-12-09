Mục đích của người phụ nữ này đến vùng Suthalia là để thu hồi các khoản nợ tồn đọng của nhiều cá nhân khác nhau. Vụ việc xảy ra ở khu vực Chanchauda.

Theo tờ Times of India, cảnh sát địa phương vừa bắt giữ 3 nghi phạm ở Guna của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vì tình nghi hãm hiếp tập thể và sát hại một phụ nữ 50 tuổi ở Bhopal.

Một trong những nghi phạm quen biết với người phụ nữ này đã đi cùng cô đến làng Teli, nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã bắt giữ cả 3 nghi phạm liên quan đến vụ án.

Theo cảnh sát, nạn nhân đến từ khu vực Nazirabad của Bhopal, bắt đầu chuyến đi để thu hồi số tiền nhiều các nhân nợ mình.

Nghi phạm đã chôn xác người phụ nữ dưới đá và cỏ trong cống. Thi thể của người phụ nữ đang phân hủy được Rajan Ahirwar, một cư dân ở làng Dehri, vùng Chanchauda, phát hiện. Anh đã báo cảnh sát về thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính dưới cống của làng Badkulla hôm thứ Bảy.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể được giấu dưới những tảng đá, đang phân hủy nghiêm trọng, da ở cả hai chân đã rã rời, lộ ra xương. Phần còn lại đã bị côn trùng rúc rỉa. Một chiếc vòng chân được phát hiện gần đó là làm bằng chứng trước khi thi thể được chuyển đến nhà xác để khám nghiệm.

Các đồn cảnh sát lân cận đã được thông báo về thi thể. Sau đó, nạn nhân được con gái xác định là một cư dân 50 tuổi ở Nazirabad, Bhopal. Người phụ nữ này đã rời nhà để đi đòi tiền nợ nhưng lại không bao giờ quay trở lại. Một báo cáo về người mất tích đã được nộp tại đồn cảnh sát địa phương vào ngày 23/11.

Một cuộc điều tra mở rộng diễn ra sau khi khám nghiệm tử thi chi tiết. Cảnh sát đã buộc tội nghi phạm về tội giết người và giả mạo bằng chứng, đồng thời bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này.

Cảnh sát xác định Harinarayan (45 tuổi), con trai của Vansilal Lodhi, Rambharosa (29 tuổi), con trai của Kailashnarayan Lodhi, và Mahendra (20 tuổi), con trai của Tularam Lodhi, cư dân làng Teligaon, Chanchauda, ​​là nghi phạm.

Cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm và bắt giữ cả ba đối tượng. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm tiết lộ rằng Harinarayan có quen biết trước với nạn nhân và đã đi cùng cô từ Suthalia đến làng Teli. Tại đây, cả ba đã cưỡng hiếp nạn nhân. Lo sợ nạn nhân có ý định báo cáo tội ác với chính quyền, nhóm nghi phạm được cho là đã bóp cổ cô đến chết.

Những kẻ tàn ác đã nhẫn tâm vứt xác người phụ nữ xuống cống ở Barkuan, giấu xác bằng đá, cỏ và rơm. Hơn nữa, họ còn vứt điện thoại di động của nạn nhân xuống giếng của Harinarayan, cảnh sát đã thu hồi được trong quá trình điều tra. Cả ba bị bắt đã được trình diện trước tòa án, sau đó bị tạm giam để cảnh sát thẩm vấn thêm và tiến hành các thủ tục pháp lý.