Nữ du khách mô tả vụ việc này là 'trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình'.

Theo Daily Mail, một du khách người Anh đã khai với tòa án Ý về việc cô bị một người phục vụ quầy bar ở Naples, Ý, cưỡng hiếp sau khi dùng bữa tại một tiệm bánh pizza trong kỳ nghỉ.

Trở lại Ý để làm chứng trước thẩm phán, du khách 22 tuổi đã nói với tòa án rằng cô đang đi nghỉ vào tháng 7 thì phải chịu đựng "trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình".

Theo lời khai của cô, vụ việc xảy ra tại một địa điểm ở trung tâm lịch sử của Naples, nơi cô dừng lại để thư giãn, nếm thử đồ ăn và thưởng thức một vài đồ uống, tờ Il Mattino của Ý đưa tin.

Ở đó, cô gái trẻ khẳng định, cô đã gặp một nhân viên pha chế 30 tuổi, cô đã bắt đầu cuộc trò chuyện với người này vì anh là người nói tiếng Anh tốt.

Nhưng cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nhân viện phục vụ ép cô vào một phòng riêng trong tiệm bánh và cưỡng hiếp cô, nữ du khách người Anh cáo buộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nữ du khách bày tỏ sự miễn cưỡng trong vụ việc và khẳng định cô quay lại Naples để chứng kiến ​​kẻ tấn công phải đối mặt với công lý.

"Nếu tôi quay lại đây để xác nhận những gì tôi đã nói trong đơn khiếu nại – đó là để đòi lại công lý", người phụ nữ nói với tòa án thông qua sự hỗ trợ của luật sư người Neopolitan, Lucilla Longone.

Bị cáo, một nhân viên quán bar pizza ở Naples, đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc và cho biết với tòa án thông qua luật sư của mình rằng anh không có tội và sẽ bào chữa cho mọi cáo buộc.

Thẩm phán đã bắt đầu một cuộc điều tra quan trọng, bao gồm xét nghiệm DNA trên dấu vết sinh học được tìm thấy trên quần áo của nạn nhân - bằng chứng được cho là trọng tâm của vụ án.

Các thủ tục pháp lý đang diễn ra hiện đang chờ kết quả kiểm tra để xác định tính xác thực của các cáo buộc.

Vụ án này là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của Văn phòng Công tố Naples, đặc biệt là bộ phận giải quyết vấn đề bạo lực giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-du-khach-22-tuoi-bi-nhan-vien-phuc-vu-cuong-hiep-khi-i-du-lich-thu-pham-ay-vao-phong-rieng-trong-quan-pizza-636125.html