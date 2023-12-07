Nữ du khách 22 tuổi bị nhân viên phục vụ cưỡng hiếp khi đi du lịch, thủ phạm đẩy vào phòng riêng trong quán pizza

Thế giới 07/12/2023 12:06

Nữ du khách mô tả vụ việc này là 'trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình'.

Theo Daily Mail, một du khách người Anh đã khai với tòa án Ý về việc cô bị một người phục vụ quầy bar ở Naples, Ý, cưỡng hiếp sau khi dùng bữa tại một tiệm bánh pizza trong kỳ nghỉ. 

Trở lại Ý để làm chứng trước thẩm phán, du khách 22 tuổi đã nói với tòa án rằng cô đang đi nghỉ vào tháng 7 thì phải chịu đựng "trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình".    

Theo lời khai của cô, vụ việc xảy ra tại một địa điểm ở trung tâm lịch sử của Naples, nơi cô dừng lại để thư giãn, nếm thử đồ ăn và thưởng thức một vài đồ uống, tờ Il Mattino của Ý đưa tin.

Ở đó, cô gái trẻ khẳng định, cô đã gặp một nhân viên pha chế 30 tuổi, cô đã bắt đầu cuộc trò chuyện với người này vì anh là người nói tiếng Anh tốt. 

Nhưng cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nhân viện phục vụ ép cô vào một phòng riêng trong tiệm bánh và cưỡng hiếp cô, nữ du khách người Anh cáo buộc.

Nữ du khách 22 tuổi bị nhân viên phục vụ cưỡng hiếp khi đi du lịch, thủ phạm đẩy vào phòng riêng trong quán pizza - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ du khách bày tỏ sự miễn cưỡng trong vụ việc và khẳng định cô quay lại Naples để chứng kiến ​​kẻ tấn công phải đối mặt với công lý. 

"Nếu tôi quay lại đây để xác nhận những gì tôi đã nói trong đơn khiếu nại – đó là để đòi lại công lý", người phụ nữ nói với tòa án thông qua sự hỗ trợ của luật sư người Neopolitan, Lucilla Longone. 

Bị cáo, một nhân viên quán bar pizza ở Naples, đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc và cho biết với tòa án thông qua luật sư của mình rằng anh không có tội và sẽ bào chữa cho mọi cáo buộc.

Thẩm phán đã bắt đầu một cuộc điều tra quan trọng, bao gồm xét nghiệm DNA trên dấu vết sinh học được tìm thấy trên quần áo của nạn nhân - bằng chứng được cho là trọng tâm của vụ án.

Các thủ tục pháp lý đang diễn ra hiện đang chờ kết quả kiểm tra để xác định tính xác thực của các cáo buộc.

Vụ án này là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của Văn phòng Công tố Naples, đặc biệt là bộ phận giải quyết vấn đề bạo lực giới. 

Cô gái 14 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp khi đi kiếm thức ăn cho gia súc: Thủ phạm gây án ở nơi vắng vẻ rồi bỏ trốn, nạn nhân tự đi bộ về nhà

Cô gái 14 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp khi đi kiếm thức ăn cho gia súc: Thủ phạm gây án ở nơi vắng vẻ rồi bỏ trốn, nạn nhân tự đi bộ về nhà

Sau một ngày được thông báo mất tích, nạn nhân đã tự mình trở về nhà và nói với gia đình rằng có một người đàn ông đã đưa cô đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp cô. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 10 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích