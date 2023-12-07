Đang đi dọc bờ suối vào khoảng 23h55 ngày 22/8, một cô gái bị người đàn ông 47 tuổi khống chế và kéo vào bãi cỏ với ý định cưỡng hiếp.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6/12, Phòng hình sự số 11 của Tòa án quận Jeonju, Hàn Quốc, đã kết án A. (47 tuổi), người bị bắt và bị truy tố về tội hiếp dâm và gây thương tích, mức án 10 năm tù giam.

Ngoài ra, A. còn được lệnh phải tham gia 40 giờ học các lớp điều trị bạo lực tình dục và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong 10 năm.

Ảnh minh họa: Internet

A. bị truy tố về tội bóp cổ một phụ nữ B. đang đi dọc bờ suối ở Jeonju, Jeollabuk-do vào khoảng 23h55 ngày 22/8, kéo người phụ nữ này ra bãi cỏ và định tấn công tình dục cô.

B. chống trả quyết liệt nhưng bị thương phải điều trị trong hai tuần.

Kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy A. là người cô độc, ít tiếp xúc với người khác và nhắm mục tiêu vào B. để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Tòa án cho biết: "Tội danh của bị cáo rất nghiêm trọng vì đã táo bạo thực hiện hành vi hiếp dâm tại nơi có nhiều người qua lại. Bản án được xác định dựa trên thực tế là bị cáo không có nỗ lực nào được thực hiện để giúp nạn nhân phục hồi". Tòa án cho biết thêm thực tế bị cáo còn đổ lỗi cho nạn nhân.

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