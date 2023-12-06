Vụ việc được phơi bày sau khi cô gái được giải cứu vào ngày 3/12, đúng một tháng sau khi gia đình nạn nhân tố cáo bị bạn trai và hai người bạn của anh cưỡng hiếp tập thể lần đầu tiên vào ngày 3/11.

Theo tờ Times of India, một cô gái 14 tuổi ở làng Jehanabad, Bihar, Ấn Độ, được cho là đã bị ít nhất 6 người đàn cưỡng hiếp riêng lẻ và cưỡng hiếp tập thể, bao gồm cả bạn trai của cô và một người đàn ông đã ngăn cản ý định tự tử của cô trước khi bán cô cho một nhóm buôn người ở Madhya Pradesh.

Cảnh sát cho biết, ngày 3/11, nữ sinh lớp 9 đang đi tham gia huấn luyện thì bị bạn trai cùng hai người bạn dụ dỗ đến một khách sạn địa phương và cưỡng hiếp tập thể.

Ba người, bao gồm cả người đàn ông đã mua cô gái, đã bị bắt vì liên quan này.

Điều phối viên bang Bachpan Bachao Aandolan (BBA) Arijit Adhikary, người đã giúp cảnh sát giải cứu cô gái, cho biết sau khi gây án, bị cáo đã bỏ cô ra khỏi phòng khách sạn vào ban đêm. Sau đó, cô gái đến một con sông ở địa phương và định nhảy xuống kết liễu đời mình thì được một thanh niên cứu.

Adhikary kể với Times of India qua điện thoại vào thứ Ba: "Hứa cưới cô gái, người đàn ông cứu cô gái đưa cô về nơi ở của mình và cưỡng hiếp cô. Sáng hôm sau, bạn của anh, người đang đến thăm anh, cũng cưỡng hiếp cô trước khi bán cô cho một người đàn ông ở Madhya Pradesh, kẻ cũng cưỡng hiếp cô".

Theo Adhikary, cô gái đã bị tấn công tình dục ở hầu hết mọi nơi trên đường từ Jehanabad qua Gaya và Rajasthan. Adhikary cho biết họ đã lập kế hoạch giải cứu cô gái sau khi cha của cô gái đăng ký tố cáo với cảnh sát Jehanabad.

Adhikary cho biết: “Dựa trên thông tin từ các nguồn địa phương, chúng tôi đã có thể lần theo dấu vết của cô gái đến từ Mandsaur và thông báo cho đội cảnh sát Jehanabad, lực lượng đã giải cứu cô gái và bắt giữ người đàn ông ở cùng cô cô gái".

“Chúng tôi đã bắt giữ một số người, nhưng cuộc điều tra sâu hơn vẫn đang tiếp tục để truy bắt tất cả những người bị buộc tội liên quan đến buôn bán người”, một sĩ quan cảnh sát phân khu địa phương cho biết

Một sĩ quan cảnh sát khác cho biết lời khai của cô gái đã được xác minh.