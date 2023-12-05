Theo cảnh sát, thi thể của cô gái đang phân hủy được tìm thấy trong rừng vào ngày 7/11 và qua khám nghiệm tử thi, phát hiện cô bị nhiều người cưỡng hiếp rồi giết chết.

Theo NDTV, Cảnh sát hôm thứ Hai cho biết một người đàn ông cùng với 4 người bạn đã cưỡng hiếp rồi giết chết em gái mình ở Kandhamal, bang Odisha, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Chakapad vào ngày 3/11, nhưng người đàn ông và bạn bè của anh ta bị bắt ngay sau đó khi cảnh sát phá án.

Cô gái 25 tuổi phát hiện anh trai mình có quan hệ bất chính với chị dâu. Cô yêu cầu anh chấm dứt chuyện này và đe dọa nếu không cô sẽ thông báo cho người khác biết.

Cảnh sát cho biết, để ngăn chặn em gái, thủ phạm đã lên một kế hoạch.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày xảy ra vụ việc, cô gái đã vào khu rừng gần đó để hái lá Siali. Thủ phạm cũng là anh trai cô cũng ở đó với đàn bò của mình.

Cảnh sát cho biết, thủ phạm gọi 4 người bạn của mình vào rừng, chuốc say họ và trong lúc say rượu, họ thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái.

Lalit Mohan Sagar, thanh tra phụ trách đồn cảnh sát Chakapad, cho biết khi cô gái chống trả, họ bóp cổ cô rồi dùng rìu tấn công, giết chết cô ngay tại chỗ.

Sau vụ việc, thủ phạm cũng vờ như không biết, gửi đơn trình báo về người mất tích lên cảnh sát vào ngày 6/11.

Ông cho biết thêm, thi thể của cô gái đang phân hủy được tìm thấy trong rừng vào ngày 7/11 và qua khám nghiệm tử thi, phát hiện cô bị nhiều người cưỡng hiếp rồi giết chết.

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