Một cô gái ở độ tuổi 20 được cho là đã bị một nhóm người đàn ông cưỡng hiếp khi cô đang học lái xe tay ga với bạn của mình trên một đoạn đường vắng.

Theo India Today, cảnh sát cho biết một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp khi cô và bạn của mình đang lái xe tay ga trên một con đường vắng vẻ ở Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Có 5 bị cáo đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc, 2 trong số các bị cáo đã bị bắt sau khi bị thương trong cuộc đối đầu với cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 30/11 khi nạn nhân đang học lái xe tay ga với bạn của mình trên một đoạn đường vắng thì bị cáo Junaid gọi cho bạn của anh là Imran và 3 người khác. Cảnh sát cho biết thêm, những người đàn ông này đã chế ngự cô gái và kéo cô vào bụi rậm rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp cô.

Bị cáo còn lôi kéo bạn của nạn nhân và định thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng cô gái này đã được cứu khi có một chiếc xe đi ngang qua khu vực này, khiến nhóm bị cáo phải bỏ chạy.

Vụ án đã được đệ trình tố cáo hành vi phạm tội của bị cáo.

Ảnh minh họa: Internet

Vào Chủ nhật, cảnh sát đã phát hiện Junaid trong cuộc truy bắt nhóm bị cáo. Junaid bị thương trong cuộc đối đầu với cảnh sát khi bị bắn vào cả hai chân. Junaid đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát đã thẩm vấn Junaid tại bệnh viện, sau đó cuộc truy lùng được tăng cường để truy bắt các bị cáo còn lại.

Sau đó, cảnh sát nhận được thông tin Imran và ba bị cáo khác được nhìn thấy ở gần đó. Khi cảnh sát tìm thấy họ, cảnh sát yêu cầu cả nhóm đầu hàng. Cố gắng bỏ trốn, Imran bị bắn vào chân. Sau cuộc đối đầu với cảnh sát, Imran và ba người khác đều đã bị cảnh sát bắt giữ. Một khẩu súng lục và hộp đạn được thu hồi tại chỗ.

Cuộc điều tra sâu hơn về lịch sử phạm tội của các bị cáo hiện đang được tiến hành.

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