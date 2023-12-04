Vụ án bắt đầu từ tháng 3/2021, khi Deepak Singh (tên đã được thay đổi) ở Kotdwar gọi cô gái lúc đó đang học lớp 10 đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp cô.

Theo tờ Times of India, tòa án đặc biệt theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO) ở quận Pauri Garhwal, Uttarakhand, Ấn Độ, đã kết án một người đàn ông 31 tuổi 20 năm tù vì tội danh hiếp dâm một bé gái 14 tuổi. Nạn nhân có thai và sinh ra một đứa trẻ có mẫu ADN trùng khớp với bị cáo.

Một cuộc họp đã được tổ chức tại ngôi làng, sau đó báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) cũng được được đăng ký tố cáo ba người đàn ông theo Mục 376D (hiếp dâm tập thể), Mục 506 (đe dọa) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan thuộc Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Vào tháng 10/2021, một giáo viên ở trường biết tin cô gái có thai và báo cho mẹ cô. Cô gái tố cáo hai người qua đường cũng đã cưỡng hiếp cô.

Nạn nhân đã sinh con vào tháng 12/2021 và mẫu DNA của đứa trẻ trùng khớp với mẫu DNA của Deepak. Cha của nạn nhân làm việc trong một bệnh viện ở Dehradun, và gia đình cô hiện đang nuôi đứa bé.

Để bào chữa cho mình, Deepak lập luận rằng "anh đã bị liên lụy vì anh đanh ở Delhi vào thời điểm xảy ra vụ việc". Tuy nhiên, Deepak không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho lời bào chữa của mình.

Luật sư cho hai bị cáo khác lập luận rằng bị đơn của họ vô tội vì mẫu DNA của họ không khớp với mẫu DNA của đứa trẻ sơ sinh, sau đó tòa án đã tuyên trắng án cho cả hai. Trước đó, hai bị cáo này đã phải ngồi tù 1 năm 4 tháng.



Sau khi xem xét các bằng chứng và nghe lời khai của các nhân chứng, thẩm phán Ajay Choudhary hôm thứ Bảy đã kết án Deepak cưỡng hiếp cô gái 14 tuổi (thời điểm xảy ra vụ việc) mức án 20 năm tù giam và số tiền 200.000 rupee (khoảng 58 triệu đồng), số tiền này sẽ được trả như một khoản bồi thường cho nạn nhana.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).