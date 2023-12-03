Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đi cùng bạn: Hiện trường là nơi vắng vẻ, thủ phạm kéo vào bụi cây, tấn công rồi bỏ trốn

Thế giới 03/12/2023 08:34

Cô gái tố cáo rằng một trong ba thủ phạm đã kéo cô ra đường vào một bụi cây và cưỡng hiếp cô. Tiếp sau đó, người thứ hai đến và hành hung cô rồi 3 người này cùng bỏ trốn.

Thời điểm gây án, nạn nhân đang đi cùng một cô gái 22 tuổi, là bạn, đồng nghiệp của cô và là bạn nam của cô. Trong lúc nạn nhân bị cưỡng hiếp, 2 người bạn của cô không bị tấn công

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết hôm thứ Bảy, một phụ nữ 23 tuổi ở Delhi, Ấn Độ đã bị ba người đàn ông không rõ danh tính cưỡng hiếp tập thể và tấn công khi cô đang đi cùng hai người khác trên một khu vực biệt lập ở thành phố Tronica, Ghaziabad.

Vào thời điểm xảy ra vụ án vào tối thứ Năm trên đường Khanpur, nạn nhân đang đi cùng một phụ nữ 22 tuổi, bạn và nam đồng nghiệp của người bạn. Cảnh sát cho biết, khi nạn nhân bị kéo ra đường và cưỡng hiếp, hai người bạn của cô không bị các nghi phạm tấn công.

Cảnh sát cho biết, báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký vào thứ Sáu để tố cáo nghi phạm theo Mục 376d (hiếp dâm tập thể) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đi cùng bạn: Hiện trường là nơi vắng vẻ, thủ phạm kéo vào bụi cây, tấn công rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo FIR mà nạn nhân nộp, cô và bạn của mình làm việc tại một đơn vị sản xuất đồ chơi ở thành phố Tronica và chuẩn bị rời khỏi nhà của họ ở Sonia Vihar, Delhi vào khoảng 18h45 chiều thứ Năm.

Sau khi chúng tôi rời nhà máy, bạn tôi đang thử lái một chiếc xe tay ga trên con đường Khanpur vắng vẻ cùng với người bạn nam của cô ấy, người này đến dạy cô ấy lái chiếc xe hai bánh mới của mình. Tôi đang đứng gần đó. Ngay sau đó, ba người đàn ông không rõ danh tính đã đến chỗ chúng tôi, chế ngự,...", người phụ nữ viết trong đơn tố cáo. Thông tin chi tiết về chiếc xe mà các nghi phạm sử dụng vẫn chưa được biết và đang được điều tra.

Người phụ nữ tố cáo rằng một trong ba nghi phạm sau đó đã kéo cô ra đường vào một bụi cây và cưỡng hiếp cô. “Sau đó, người đàn ông thứ hai đến và hành hung tôi. Tiếp sau đó, 3 người đàn ông bỏ trốn. Sự việc khiến chúng tôi bị sốc, tôi và bạn tôi đã về nhà và báo cho gia đình”, nạn nhân tố cáo. 

Đơn tố cáo đã được gửi đến đồn cảnh sát thành phố Tronica vào buổi tối muộn. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra y tế và cho biết thêm rằng báo cáo của nạn nhân không cho thấy bất kỳ thương tích thể chất hoặc nội tạng nào.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thẩm vấn bạn bè của nạn nhân và nhận thấy lời khai của người đàn ông, cư dân làng Badarpur, không nhất quán. Cảnh sát cho biết, khi thẩm vấn, cũng phát hiện thêm hai người đàn ông không rõ danh tính đã đến hiện trường sau khi những người phụ nữ rời đi, điều này cho thấy tội ác có thể đã được tính toán trước. Cảnh sát cho biết thêm, địa điểm xảy ra vụ án không có bất kỳ camera quan sát nào gần đó.

Cảnh sát cho biết hiện họ đang thẩm vấn một số người có liên quan đến vụ việc này. “Vai trò của người đàn ông này đang được điều tra kỹ lưỡng và đang bị thẩm vấn. Vai trò và số lượng nghi phạm ngoài 3 nghi phạm ban đầu cũng đang được điều tra. Chúng tôi cũng đã bắt được ba người đàn ông và hình ảnh của một trong số họ đã được nạn nhân xác định danh tính. Nghi phạm này cũng được người đàn ông nói đến biết đến. Chúng tôi cũng đang điều tra lý do tại sao ba nghi phạm chỉ tấn công nạn nhân”, một quan chức cho biết.

Theo cảnh sát điều tra, người bạn nam đã liên lạc với bạn của nạn nhân cách đây một tháng rưỡi, hai người phụ nữ là bạn cũ và hàng xóm ở Delhi.

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Qua phân tích dữ liệu video từ camera phòng chống tội phạm, cơ quan công tố xác định thủ phạm mặc quần ngắn dễ phạm tội và có ý đồ lôi kéo nạn nhân đến một cầu thang thoát hiểm vắng vẻ.   

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