Thiếu nữ bị quấy rối, cưỡng hiếp khi tham gia lớp huấn luyện: Đã bắt giữ hai thủ phạm, là anh em ruột 23 và 21 tuổi

Thế giới 01/12/2023 11:01

Liên quan đến vụ việc một thiếu nữ 15 tuổi tố cáo mình bị cưỡng hiếp khi tham gia các lớp huấn luyện, cảnh sát cho biết hai bị cáo là anh em, 23 và 21 tuổi, là cư dân của một khu ổ chuột.

Theo tờ Indian Express, cảnh sát thành phố Pune, Maharashtra, Ấn Độ đã bắt giữ hai thanh niên bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi. Nạn nhân đã nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) trong vụ án này tại đồn cảnh sát ở Pune hôm thứ Ba.

Cảnh sát cho biết hai bị cáo là anh em, 23 tuổi và 21 tuổi, là cư dân của một khu ổ chuột ở Pune. Cô gái sống cùng khu vực và khai rằng cô thường xuyên bị chàng trai trẻ quấy rối khi tham gia các lớp huấn luyện.                           

Thiếu nữ bị quấy rối, cưỡng hiếp khi tham gia lớp huấn luyện: Đã bắt giữ hai thủ phạm, là anh em ruột 23 và 21 tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai bị cáo bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô gái vào ngày 18/11. Cô gái khai với cảnh sát rằng bị cáo đe dọa sẽ làm hại cô nếu cô không đến bất cứ khi nào anh gọi cho cô. Bị cáo cũng bị cáo buộc đã đưa ra những bình luận phản cảm đối với cô gái.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của cô gái, cảnh sát đã bắt giữ hai anh em bị cáo theo ục 376 (2) (n) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các mục khác thuộc Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).   

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Tòa án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong hành động của bị cáo, nói rằng mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội phải chịu mức án tối đa và không có sự khoan hồng nào được coi là phù hợp.

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