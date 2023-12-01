Tội phạm cưỡng hiếp 22 phụ nữ sắp mãn hạn tù, dư luận lo lắng: Nạn nhân phải chịu cú sốc tâm lý suốt đời!

Thế giới 01/12/2023 09:20

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, người đàn ông này dễ dàng đột nhập vào nhà các nạn nhân nữ bằng cách mạo danh người đọc đồng hồ xăng, nhân viên điện lực, nhân viên công ty điện thoại hoặc nhân viên công ty truyền hình cáp. 

Theo News1, vào tháng 3/2007, B., một phụ nữ 24 tuổi sống tại Uijeongbu, Kyunggi-do, đã sẵn lòng mở cửa cho A. (48 tuổi), người giả danh nhân viên một công ty điện thoại.

"Tôi đến từ công ty điện thoại. Tôi cần xem nhanh. Cô có thể mở cửa cho tôi được không?"

A. vào nhà và kề hung khí vào cổ B. rồi kéo vào phòng. Sau đó, dùng băng dính bịt miệng B., đội mũ lên mặt B. để cô không nhìn thấy mình và cưỡng bức. 

Khi B. chống cự, A. dọa nạt: “Nếu cô cử động, tôi sẽ đánh cô. Nếu cô chống cự, tôi sẽ dùng dao đâm cô”.

Tội phạm cưỡng hiếp 22 phụ nữ sắp mãn hạn tù, dư luận lo lắng: Nạn nhân phải chịu cú sốc tâm lý suốt đời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, A. không phải là nhân viên của công ty điện thoại. A. là một tên tội phạm được trả tự do vào tháng 3/2006 sau khi ngồi tù 6 năm vì tội trộm cướp. A. bắt đầu có những hành vi phạm tội hiếp dâm vào tháng 12/2006, chưa đầy một năm sau khi ra tù, và đã phạm với 22 người phụ nữ trong thời gian ngắn chỉ 1 năm 6 tháng. 

Trong quá trình thực hiện tội ác, A. dễ dàng đột nhập vào nhà các nạn nhân nữ bằng cách mạo danh người đọc đồng hồ xăng, nhân viên điện lực, nhân viên công ty điện thoại hoặc nhân viên công ty truyền hình cáp. 

Tội ác cuối cùng của A. mãi đến tháng 6/2008 mới kết thúc. Khi A. giả làm người đọc đồng hồ xăng và tấn công tình dục một phụ nữ 20 tuổi tên C. Trong quá trình này, C. bị hung khí của A. làm bị thương.

Cuối cùng, A. đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và đưa ra xét xử.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt A. 15 năm tù: “Các nạn nhân trẻ tuổi đã phải chịu cú sốc tâm lý suốt đời do tội ác trong vụ án này gây ra. Dù bị cáo có ra đầu thú và tỏ ra ăn năn hối lỗi thì cũng phải bị tuyên án nặng". 

Ngay sau khi có phán quyết sơ thẩm lần thứ nhất, A. và phía công tố đều kháng cáo với lý do tuyên án không công bằng.

Tòa phúc thẩm xem xét lại vụ án, có phán quyết cần cách ly A. với xã hội lâu hơn, cho rằng hành vi phạm tội ngày càng trở nên tàn ác dù A. đã bị kết án tù nhiều lần, đồng thời hủy bỏ quyết định ban đầu và chính thức tuyên án A. 20 năm tù giam. 

A. kháng cáo nhưng TAND tối cao bác kháng cáo của bị cáo, coi quyết định của tòa phúc thẩm là cuối cùng.

Nguồn tin cho rằng A. dự kiến ​​sẽ được trả tự do vào tháng 6/2028.

Vụ nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Tòa tuyên thủ phạm trắng án, biết được nguyên nhân ai cũng phẫn nộ

Vụ nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Tòa tuyên thủ phạm trắng án, biết được nguyên nhân ai cũng phẫn nộ

Tòa án tuyên bố rằng cơ quan công tố đã không chứng minh được vụ bắt cóc và cưỡng hiếp. Tòa án cho biết thêm rằng ngoài cô gái, mẹ cô, một bác sĩ và hai nhân viên điều tra, không có nhân chứng nào khác được thẩm vấn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 14 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích