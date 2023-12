Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, A. không phải là nhân viên của công ty điện thoại. A. là một tên tội phạm được trả tự do vào tháng 3/2006 sau khi ngồi tù 6 năm vì tội trộm cướp. A. bắt đầu có những hành vi phạm tội hiếp dâm vào tháng 12/2006, chưa đầy một năm sau khi ra tù, và đã phạm với 22 người phụ nữ trong thời gian ngắn chỉ 1 năm 6 tháng.

Trong quá trình thực hiện tội ác, A. dễ dàng đột nhập vào nhà các nạn nhân nữ bằng cách mạo danh người đọc đồng hồ xăng, nhân viên điện lực, nhân viên công ty điện thoại hoặc nhân viên công ty truyền hình cáp.

Tội ác cuối cùng của A. mãi đến tháng 6/2008 mới kết thúc. Khi A. giả làm người đọc đồng hồ xăng và tấn công tình dục một phụ nữ 20 tuổi tên C. Trong quá trình này, C. bị hung khí của A. làm bị thương.

Cuối cùng, A. đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và đưa ra xét xử.



Tòa sơ thẩm tuyên phạt A. 15 năm tù: “Các nạn nhân trẻ tuổi đã phải chịu cú sốc tâm lý suốt đời do tội ác trong vụ án này gây ra. Dù bị cáo có ra đầu thú và tỏ ra ăn năn hối lỗi thì cũng phải bị tuyên án nặng".



Ngay sau khi có phán quyết sơ thẩm lần thứ nhất, A. và phía công tố đều kháng cáo với lý do tuyên án không công bằng.



Tòa phúc thẩm xem xét lại vụ án, có phán quyết cần cách ly A. với xã hội lâu hơn, cho rằng hành vi phạm tội ngày càng trở nên tàn ác dù A. đã bị kết án tù nhiều lần, đồng thời hủy bỏ quyết định ban đầu và chính thức tuyên án A. 20 năm tù giam.



A. kháng cáo nhưng TAND tối cao bác kháng cáo của bị cáo, coi quyết định của tòa phúc thẩm là cuối cùng.



Nguồn tin cho rằng A. dự kiến ​​sẽ được trả tự do vào tháng 6/2028.