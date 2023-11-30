Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Ba khi tài xế chở học sinh về nhà sau giờ tan học. Khi chỉ còn lại 2 học sinh mẫu giáo trong xe, tài xế được cho là đã cưỡng hiếp các em.

Theo tờ India Today, hai học sinh lớp mẫu giáo bị tài xế lái xe của trường cưỡng hiếp trên đường đưa các em trở về nhà ở Begusarai, Bihar, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Ba khi tài xế đang chở học sinh về nhà sau giờ tan học.

Cảnh sát cho biết khi chỉ còn lại hai học sinh mẫu giáo trong xe, bị cáo đã cưỡng hiếp các em.

Sau khi nữ sinh về đến nhà, người nhà với sự giúp đỡ của dân làng đã đánh tài xế và đốt cháy xe chở học sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Người tài xế bị cáo buộc đã bị bắt giữ và cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn cũng như điều tra vụ việc để thu thập bằng chứng.

Hai bé gái đang được điều trị tại bệnh viện ở Begusarai.

Người tài xế đã lái chiếc xe cho trường trong ba năm qua.

Một quan chức địa phương cho biết các thành viên trong gia đình học sinh và dân làng bày tỏ sự tức giận về vụ việc và họ đang yêu cầu hành động nghiêm khắc đối với bị cáo.

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