Cảnh sát cho biết, vụ việc được cho là xảy ra khi bé gái đến tham gia lớp học tiếng của thủ phạm được tổ chức tại một nhà thờ.

Theo tờ New Indian Express, cảnh sát cho biết một bé gái 11 tuổi đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp trong một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Kurara, Hamirpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết, vụ việc được cho là xảy ra khi bé gái đến tham gia lớp học tiếng Urdu của Maulana Muntazir Alam, 28 tuổi, tại đây.

Maulana bị cáo buộc đã chặn bé gái lại sau giờ học và cưỡng hiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết thêm rằng Maulana đã đưa kẹo bơ cứng cho em trai nạn nhân và yêu cầu cậu bé ngồi bên ngoài nhà thờ Hồi giáo trước khi thực hiện vụ cưỡng hiếp.

Sau đó, khi về đến nhà, bé gái kể lại sự việc cho bố mẹ và họ đã báo cảnh sát.

Một quan chức địa phương cho biết theo Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), vụ án đã được khởi tố theo các phần liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Quan chức này cho biết bị cáo Maulana đến từ Bihar và hiện đang bị giam giữ.

Nữ sinh lớp 10 bị bắt cóc và cưỡng hiếp liên tục trong 3 ngày, thủ phạm là người không ai ngờ tới Thời điểm đó, cha của nạn nhân đã nộp đơn trình báo mất tích vài giờ sau khi phát hiện không thấy con gái về nhà sau giờ tan học. Cảnh sát đã giải cứu nạn nhân thành công sau ba ngày và bắt giữ thủ phạm ngay sau đó.

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