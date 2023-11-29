Theo cáo trạng, hai đứa trẻ đã bị xâm hại bởi người tình của mẹ. Chồng của người phụ nữ bị bệnh tâm thần nên cô dẫn các con bỏ nhà đi và ở với người tình.

Theo NDTV, Tòa án Kerala đã kết án một phụ nữ 40 năm tù và phạt 20.000 Rupee trong vụ án liên quan đến Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) hôm thứ Hai.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019. Bị cáo bỏ người chồng mắc bệnh tâm thần và sống cùng nhân tình tên Shishupalan. Trong thời gian này, Shishupalan nhiều lần bạo hành con gái cô một cách dã man. Vùng kín của đứa trẻ cũng bị thương.

Khi em gái 11 tuổi của nạn nhân về nhà, đứa trẻ đã kể cho cô nghe về vụ xâm hại. Người chị lớn cũng bị Shishupalan lạm dụng. Bọn trẻ không tiết lộ thông tin vì bị Shishupalan đe dọa.

Hai chị em trốn khỏi nhà mẹ và đến nhà bà ngoại. Người bà tiết lộ sự việc và đưa các cháu đến nhà trẻ mồ côi. Những đứa trẻ trình bày sự việc trong buổi tư vấn được tổ chức ở đây.

Ảnh minh họa: Internet

Một công tố viên nói với tờ ANI: "Người mẹ đã bị kết án 40 năm và hình phạt 20.000 Rupee cho hành vi phạm tội này. Hành vi phạm tội là lạm dụng hai cô gái là con gái của bị cáo. Hai đứa trẻ đã bị lạm dụng tình dục và tàn bạo bởi người tình của bị cáo. Chồng của bị cáo bị bệnh tâm thần nên bị cáo dẫn các con bỏ nhà đi và ở với người tình.

Người tình của cô, Sisupalan đã bạo hành bé gái một cách dã man khi bé gái mới 7 tuổi, đang học tiểu học. Lần đó, nạn nhân đã kể toàn bộ sự việc cho bị cáo nhưng cô không làm gì mà còn giúp người tình bạo hành nạn nhân. Thẩm phán nhận thấy rằng bị cáo gây ra một nỗi xấu hổ đối với vai trò làm mẹ và và mức án tối đa đã được đưa ra cho bị cáo".

Trong phiên tòa, bị cáo Sishpalan đã tự sát. Vì vậy, phiên tòa chỉ khởi tố người mẹ. Hiện các em đang sống tại nhà trẻ.

Có 22 nhân chứng đã được thẩm vấn và 33 tài liệu được đệ trình trong vụ án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-me-giup-nguoi-tinh-cuong-hiep-2-con-gai-ruot-thu-pham-a-tu-sat-nguoi-phu-nu-bi-trung-tri-thich-ang-633990.html