Khoảnh khắc rùng rợn hung thủ rình rập trước khi cưỡng hiếp người phụ nữ, nói với cảnh sát đã nhìn thấy kẻ tấn công bỏ trốn khỏi hiện trường

Thế giới 28/11/2023 11:14

Đây là khoảnh khắc rùng rợn khi camera quan sát ghi lại cảnh nghi phạm hiếp dâm đang rình rập nạn nhân trước khi thực hiện cuộc tấn công của mình.

Theo tờ Daily Mail, thủ phạm Frankie Mann cưỡng hiếp người phụ nữ trên vỉa hè ở St Austell, Cornwall, Anh, sau đó giả làm người nhân hậu và nói dối cảnh sát rằng anh đã nhìn thấy kẻ tấn công người phụ nữ chạy trốn khỏi hiện trường.    

Frankie Mann đề nghị giúp đỡ cuộc điều tra bằng cách nói dối rằng anh đã nhìn thấy người phụ nữ la hét và bị một người đàn ông kéo xuống một con đường - những chi tiết hoàn toàn khác với sự thật -  nhằm "kiểm soát vụ việc".

Tại Tòa án Truro Crown vào tuần trước, Mann, 27 tuổi, đã nhận tội hiếp dâm và bị kết án 9 năm tù. 

Khoảnh khắc rùng rợn hung thủ rình rập trước khi cưỡng hiếp người phụ nữ, nói với cảnh sát đã nhìn thấy kẻ tấn công bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh 1
Frankie Mann cưỡng hiếp người phụ nữ trên vỉa hè ở St Austell, Cornwall, sau đó giả làm người nhân hậu và nói dối cảnh sát rằng anh ta đã nhìn thấy kẻ tấn công nạn nhân chạy trốn khỏi hiện trường - Ảnh: Daily Mail

Đoạn phim CCTV được thu hồi cho thấy nạn nhân đi bộ dọc theo đường Alexandra vào rạng sáng ngày 29/5. Trong đoạn phim, Mann cũng được nhìn thấy đang lái xe lên xuống đường, ở gần nạn nhân. Sau đó, CCTV cho thấy anh đang đợi nạn nhân ở cuối con đường.

Khi đang đi trên đường Alexandra, Mann đã kéo nạn nhân xuống đất và cưỡng hiếp cô. Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, Mann nói với nạn nhân rằng mình có nơi để ở rồi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã đi chơi đêm với bạn bè ở St Austell vào ngày 28/5. Cô định về nhà nhưng nhận ra mình không có chìa khóa nhà. 

Đang quay trở lại thị trấn, cô bị một người đàn ông đi xe máy tiếp cận. Người này đề nghị giúp cô tìm chìa khóa, khoác áo khoác quanh người cô khi đi lên xuống đường để tìm kiếm chìa khóa.

Khoảnh khắc rùng rợn hung thủ rình rập trước khi cưỡng hiếp người phụ nữ, nói với cảnh sát đã nhìn thấy kẻ tấn công bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh 2
Tại Tòa án Truro Crown tuần trước, Mann đã nhận tội hiếp dâm và bị kết án 9 năm tù giam - Ảnh: Daily Mail

Thám tử Constable Greenway cho biết khía cạnh rùng rợn nhất của vụ án là việc Mann đã tiếp cận các sĩ quan tại khu vực hiện trường vụ cưỡng hiếp để nói rằng anh đã lái xe trên đường Alexander trong khoảng thời gian từ 1h30 đến 2h30 sáng ngày 29/5 và nhìn thấy một người phụ nữ la hét khi bị một người đàn ông kéo xuống làn đường.

Ông nói thêm: “Mann cũng mô tả đầy đủ về người đàn ông mà anh ấy cho biết đã nhìn thấy. Mann không chỉ có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ cưỡng hiếp, mà thật đáng kinh ngạc, Mann còn báo cáo rằng anh ta đã nhìn thấy một phụ nữ bị tấn công và quyết định không can thiệp hay gọi cảnh sát.

Mô tả của Mann rất khác so với mô tả của nạn nhân, và thay vào đó Mann gợi ý các chi tiết khác nhằm kiểm soát vụ việc". 

Thẩm phán Simon Carr cho biết Mann sẽ bị đưa vào Danh sách tội phạm tình dục suốt đời.

Thám tử Constable Greenaway cho biết: "Tôi muốn nhân cơ hội này để khen ngợi nạn nhân vì sự dũng cảm và can đảm của cô ấy khi đến cảnh sát để trình báo tội ác này. Chúng tôi đã làm việc nhanh chóng để ghép các yếu tố của vụ việc này lại với nhau với các báo cáo khác mà chúng tôi đã nhận được, giúp bắt giữ Frankie Mann nhanh chóng.

Đây là một tội ác khủng khiếp có ảnh hưởng lâu dài đến nạn nhân. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai từng bị lạm dụng tình dục hãy đến gặp cảnh sát để báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ".    

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