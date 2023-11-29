Thời điểm đó, cha của nạn nhân đã nộp đơn trình báo mất tích vài giờ sau khi phát hiện không thấy con gái về nhà sau giờ tan học. Cảnh sát đã giải cứu nạn nhân thành công sau ba ngày và bắt giữ thủ phạm ngay sau đó.

Theo NDTV, một tòa án xét xử theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) hôm thứ Ba đã kết án Raju Dangi, 26 tuổi, 20 năm tù vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều lần một bé gái 15 tuổi vào năm 2022, một công tố viên cho biết.

Công tố viên Dhirendra Choudhary cho biết, tòa án cũng phạt Raju Dangi, cư dân Rajgarh, Madhya Pradesh, Ấn Độ, 55.000 Rupee.

Choudhary cho biết, Dangi đã dỗ nạn nhân nhỏ, thời điểm đó là học sinh lớp 10, khi nạn nhân đang trên đường đi học về vào ngày 14/7/2022, rồi đưa nạn nhân về nhà riêng ở Rajgarh và cưỡng hiếp liên tục trong ba ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó, cha của nạn nhân đã nộp đơn trình báo mất tích vài giờ sau khi phát hiện không thấy con gái về nhà sau giờ tan học, Choudhary cho biết thêm.

Cảnh sát đã giải cứu nạn nhân sau ba ngày và bắt giữ Dangi theo Mục 363, Mục 366 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO), công tố viên cho biết.

Ông cho biết thêm, có 19 nhân chứng đã được thẩm vấn và 30 tài liệu được đệ trình trong vụ án.

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