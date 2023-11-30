Trong quá trình thẩm vấn, thủ phạm thú nhận đã bắt cóc người phụ nữ và bóp cổ cô đến chết sau khi cưỡng hiếp. Sau đó, chôn xác người phụ nữ trong rừng với sự giúp đỡ của 4 người bạn.

Theo NDTV (Ấn Độ), cảnh sát hôm thứ Tư cho biết một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại ở Korba, Chhattisgarh. Họ cho biết, 5 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Jitendra Shukla, một quan chức cảnh sát Korba cho biết, thủ phạm đã chôn thi thể của người phụ nữ, hiện đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khu rừng Kerajharia.

Cha của người phụ nữ đã nộp đơn tố cáo cảnh sát vào ngày 30/9 cho biết rằng cô con gái đã đến thị trấn Korba vào ngày 28/9 nhưng không quay về, quan chức này cho biết.

Kể từ đó cảnh sát đã truy tìm tung tích của người phụ nữ. Thời điểm đó, một người đàn ông không rõ danh tính đã gọi điện cho cha của người phụ nữ từ điện thoại của cô và yêu cầu khoản tiền chuộc 1.500.000 rupee (khoảng 436 triệu đồng) và nói rằng cô gái đã bị bắt cóc, quan chức này cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết, một đội cảnh sát đã được thành lập để phá vụ án và tiến hành các cuộc đột kích ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các khu vực Pali, Podi, Ratanpur và Sakri, nhưng thủ phạm liên tục thay đổi địa điểm.

Thứ Ba, 5 người đàn ông đã ra đầu thú tại tòa án ở Katghora, Korba vì liên quan đến vụ án. Sau đó, họ đã bị bắt và bị cảnh sát tạm giam, quan chức này cho biết: “Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo chính Sonu Lal Sahu (27 tuổi) thú nhận đã bắt cóc người phụ nữ và bóp cổ cô đến chết sau khi cưỡng hiếp cô. Sau đó, bị cáo chôn xác người phụ nữ trong rừng Kerajharia với sự giúp đỡ của những người bạn là Sandip Bhoi (21 tuổi), Virendra Bhoi (19 tuổi), Surendra Bhoi (21 tuổi), Jiva Rao (19 tuổi)".

Quan chức này cho biết, bị cáo Sahu đã thực hiện cuộc gọi "đòi tiền chuộc" để đánh lừa cảnh sát sau khi giết chết người phụ nữ nhằm đánh lừa nạn nhân vẫn còn sống.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng tất cả các bị cáo đều là người bản xứ ở khu vực Pali và cho cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

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