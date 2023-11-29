Cảnh sát cho biết một ngày sau bữa tiệc tại gia, cô gái tuổi teen xem được đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội và phát hiện mình đã bị xâm hại.

Theo tờ The Star của Malaysia, cảnh sát trưởng quận Hillsborough cho biết một cô gái tuổi teen biết mình bị cưỡng hiếp tại một bữa tiệc tại gia ở Florida sau khi xem một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough, cô gái tuổi teen, tên và độ tuổi chính xác chưa được tiết lộ, đã say đến mức bất tỉnh sau bữa tiệc ở Plant City, Florida vào ngày 23/9.

Ảnh minh họa: Internet

Theo văn phòng cảnh sát trưởng, khi cô bất tỉnh, một trẻ vị thành niên 17 tuổi có mặt tại bữa tiệc đã cưỡng hiếp cô.

Cảnh sát cho biết, một nam thanh niên 18 tuổi đã quay lại vụ tấn công tình dục và sau đó đăng đoạn video lên mạng xã hội. Ngày hôm sau, cô gái tuổi teen xem được đoạn video trên mạng xã hội và biết mình đã bị tấn công tình dục.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết cô gái đã gọi cho cảnh sát để báo cáo vụ tấn công tình dục.

Cảnh sát trưởng Chad Chronister cho biết trong thông cáo: "Tôi gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến cô gái trẻ này và ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô gái khi lên tiếng phơi bày vụ việc".

Cảnh sát cho biết, cậu bé 17 tuổi bị bắt giam vào ngày 28/9. Nam thanh niên 18 tuổi bị buộc tội khuyến khích hoạt động tình dục của trẻ vị thành niên đã tự thú vào ngày 29/9.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-sat-cho-biet-co-gai-tuoi-teen-phat-hien-minh-bi-cuong-hiep-sau-khi-xem-video-tren-mang-xa-hoi-634097.html