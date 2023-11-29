Gia đình nạn nhân cáo buộc rằng người đàn ông này đã cố gắng đánh lừa họ sau vụ giết người bằng cách nói rằng anh sẽ giúp họ tìm thấy cô gái và cũng sẽ đến đồn cảnh sát để nộp đơn.

Theo Times of India, cảnh sát Delhi, Ấn Độ, đã bắt giữ Sultan, 19 tuổi, đến từ Mumbai vì cáo buộc sát hại một người phụ nữ mà anh sắp kết hôn và giấu thi thể của người phụn nữ trong một chiếc túi ở Farsh Bazar, phía đông bắc Delhi.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng Sultan, đã rất tức giận trước những hành động tương tác của Shama, 23 tuổi, với bạn trai trước đây của cô.

Gia đình nạn nhân cáo buộc rằng Sultan đã cố gắng đánh lừa họ sau vụ giết người bằng cách nói rằng anh sẽ giúp họ tìm thấy Shama và cũng sẽ đến đồn cảnh sát để nộp đơn.

Cảnh sát cho biết Sultan đang điều hành một doanh nghiệp đóng gói và giao hàng thương mại điện tử còn Shama hiện sống cùng gia đình ở Farsh Bazar và làm việc tại một tiệm làm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Vào tối Chủ nhật, cảnh sát nhận được thông tin về một chiếc túi khả nghi trong một tòa nhà ở Vishwas Nagar và phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ, trên đầu có vết thương và cổ bị siết bằng mảnh vải.

Cảnh sát cho biết vụ giết người xảy ra tại văn phòng của Sultan vào thứ Bảy và cho biết thêm: “Một trong những nhân viên của Sultan đã tìm thấy chiếc túi vào Chủ nhật và báo cho chính quyền”.

Phó ủy viên cảnh sát Shahdara cho biết điện thoại của Sultan đã bị tắt, nhưng phân tích kỹ thuật cho thấy Sultan đang ở Mulund, Mumbai. Một số đội cảnh sát được thành lập đã tới Mumbai và bắt giữ Shahdara vào thứ Hai.

Sultan khai với cảnh sát rằng anh quen biết với Shama được 2-3 năm và dự định kết hôn. Gia đình anh cũng đã đến thăm nhà Shama vào thứ Bảy để hoàn tất lễ cưới.

Cảnh sát cho biết: “Cùng ngày hôm đó, Sultan gọi nạn nhân đến văn phòng của mình để giải quyết những vấn đề giữa họ. Một cuộc cãi vã xảy ra sau đó khiến nạn nhân tử vong. Sultan đã trói tay chân Shama và cho thi thể vào một túi nhựa.

Sau đó khóa văn phòng, tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sultan bắt chuyến tàu từ Ga xe lửa New Delhi đến nhà anh họ ở Mumbai và nói với anh họ rằng mình đang tìm việc làm".

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