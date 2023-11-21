Thiếu nữ 17 tuổi đánh chết mẹ của người yêu, bạn trai tìm cách che giấu: Dùng túi nilon quấn thi thể, vứt xác vào thùng rác

Thế giới 21/11/2023 10:55

Nhà chức trách cho biết, cô gái 17 tuổi đã dùng một tảng đá đánh chết mẹ của bạn trai mình vì người mẹ không chấp thuận mối quan hệ của họ.

Theo New York Post, Kaitlyn Coones (17 tuổi) ở Cleveland, Ohio, Mỹ, đang bị xét xử về tội giết người trong cái chết của Nicole Jones, 53 tuổi.

Các công tố viên cho biết thiếu nữ này đã đánh Nicole đến chết vào tháng 4, chỉ vài ngày sau khi cô rời gia đình để đến với bạn trai của mình là Jonathan Jones, 33 tuổi (trước đây từng bị kết án vì mối quan hệ bất hợp pháp với cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên).

Kaitlyn được cho là đã yêu cầu Jonathan thời hạn 5 giờ để giết mẹ anh vì đã không chấp thuận mối quan hệ của cả hai. 

“Kaitlyn đã nói với Jonathan rằng họ cần phải làm gì đó với mẹ anh ấy vì bà đã ngăn cản họ ở bên nhau và Kaitlyn đã cho Jonathan 5 giờ để làm điều gì đó với người mẹ,” Thám tử Jake Albright của Sở Cảnh sát Thị trấn Sylvania cho biết trước tòa hôm thứ Sáu, theo Cleveland 19 News.

Các công tố viên cho biết, khi đã 5 giờ trôi qua mà Jonathan vẫn chưa có hành động gì, Kaitlyn đã tự mình giải quyết vấn đề.

Thiếu nữ 17 tuổi đánh chết mẹ của người yêu, bạn trai tìm cách che giấu: Dùng túi nilon quấn thi thể, vứt xác vào thùng rác - Ảnh 1
Kaitlyn Coones, 17 tuổi, đang bị buộc tội khi trưởng thành vì cáo buộc dùng đá đánh chết mẹ của bạn trai lớn tuổi - Ảnh: Cảnh sát Cleveland/New York Post

Kaitlyn đi ra ngoài, lấy một hòn đá và khi Nicole đang đứng trước tủ lạnh trong bếp, không biết về sự hiện diện phía sau của Kaitlyn, Kaitlyn  đã đánh Nicole nhiều lần và bóp cổ bà", Công tố viên quận Lucas Andy Lastra cáo buộc.

Jonathan được cho là đang ngồi trong phòng khách vào thời điểm đó và được cho là đã giúp bạn gái mình che đậy vụ giết người.

Theo ABC 13, các công tố viên cho biết, cặp đôi này đã đi đến hai cửa hàng địa phương bằng xe của Nicole và mua bạt, túi đựng rác để quấn thi thể và lau chùi nhà bếp.

Nhà chức trách cho biết, cả hai sau đó đặt thi thể vào xe của Jonathan, rồi họ lái xe đến một khu chung cư gần đó và ném vào thùng rác, cuối cùng thi thể được đưa đến bãi rác. Cảnh sát cho biết thi thể của Nicole khó có thể được tìm thấy.

Sau khi vứt xác, hai nghi phạm được cho là đã lái xe qua biên giới phía nam vào Mexico.

Nhà chức trách cho biết họ chỉ được biết về cáo buộc phạm tội vào tháng sau, khi Cảnh sát Canton liên lạc với Cảnh sát Thị trấn Sylvania để tiến hành kiểm tra phúc lợi đối với Nicole.

Cảnh sát Canton cho biết họ nhận được tin từ nhà nuôi dưỡng của Kaitlyn rằng Kaitlyn đã nhắn tin cho một y tá, nói rằng cô đã giết hai người và đang bỏ trốn.

Hiện chưa rõ nạn nhân còn lại có thể là ai.

Thiếu nữ 17 tuổi đánh chết mẹ của người yêu, bạn trai tìm cách che giấu: Dùng túi nilon quấn thi thể, vứt xác vào thùng rác - Ảnh 2
Jonathan Jones, 33 tuổi, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại mẹ anh - Ảnh: Cảnh sát Sylvania/New York Post

Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ mất tích của Nicole đồng thời theo dõi Kaitlyn và Jonathan vì Jonathan chưa được tháo thiết bị giám sát ở mắt cá chân sau khi phạm tội gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên trước đó. 

Sau khi bị bắt giữ, Kaitlyn được cho là thừa nhận đã giết Nicole, và nhà chức trách cho biết chi tiết về nơi họ vứt xác trùng khớp với thông tin GPS được theo dõi trên điện thoại và đồng hồ của Jonathan.

Kaitlyn hiện bị buộc tội giết người, giả mạo bằng chứng và lạm dụng thi thể đã chết. 

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Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành liên quan đến lời khai của cô gái. Cô gái hiện đang bị tạm giam vì tội giết mẹ mình.

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