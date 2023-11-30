Tòa án tuyên bố rằng cơ quan công tố đã không chứng minh được vụ bắt cóc và cưỡng hiếp. Tòa án cho biết thêm rằng ngoài cô gái, mẹ cô, một bác sĩ và hai nhân viên điều tra, không có nhân chứng nào khác được thẩm vấn.

Theo tờ Times of India, một tòa án ở North Goa, bang Goa, Ấn Độ đã tuyên trắng án cho một người đàn ông cưỡng hiếp một cô gái vị thành niên khi cô gái này nói với tòa rằng người đàn ông đó và cô đang sống hạnh phúc cùng con của họ. Cô gái bây giờ đã trưởng thành, thời điểm bắt đầu vụ việc cô gái còn là một nữ sinh.

Mẹ cô gái đã nộp đơn tố cáo rằng bị cáo và con gái bà yêu nhau và sau một cuộc tranh cãi giữa bà với con gái, bị cáo đã bắt cóc và cưỡng hiếp con gái bà.

Tòa án lưu ý rằng nguyên đơn biết con gái mình hàng ngày đến nhà bị cáo và sau khi đủ 18 tuổi, cô gái bắt đầu chung sống với bị cáo và có một đứa con.

Ảnh minh họa: Internet

Cô gái và bị cáo bắt đầu chung sống cùng nhau sau khi cô gái và mẹ của mình cãi nhau nảy lửa. Vì không thể truy tìm thông tin của con gái, người mẹ đã nộp đơn trình báo về việc mất tích.

Khi đối chất, cô gái thừa nhận mình đã bỏ nhà đi do hai mẹ con cãi nhau. Cô gái nói thêm rằng cô đã rời khỏi nhà theo ý muốn của mình.

Durga V Madkaikar, Chánh án tòa án Panaji xét xử theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO), tuyên bố rằng cơ quan công tố đã không chứng minh được vụ bắt cóc và hiếp dâm.

Tòa án cho biết rằng ngoài cô gái, mẹ cô, một bác sĩ và hai nhân viên điều tra, không có nhân chứng nào khác được thẩm vấn. Tòa án cho biết thêm rằng lời khai của các nhân chứng bao gồm cả mẹ của bị cáo đã không được ghi lại.

Vụ việc được tố cáo vào tháng 7/2020.

Tài xế xe của trường cưỡng hiếp 2 học sinh mẫu giáo: Dân làng vây đánh thủ phạm, đốt cháy xe chở học sinh Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Ba khi tài xế chở học sinh về nhà sau giờ tan học. Khi chỉ còn lại 2 học sinh mẫu giáo trong xe, tài xế được cho là đã cưỡng hiếp các em.

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