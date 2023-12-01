Tòa án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong hành động của người đàn ông, nói rằng mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội phải chịu mức án tối đa và không có sự khoan hồng nào được coi là phù hợp do tính chất của tội phạm.

Theo Times of India, tòa án theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) ở Mumbai Maharashtra, Ấn Độ, đã tuyên án chung thân đối với người đàn ông 50 tuổi vì tội tấn công tình dục cháu gái của mình và khiến cháu gái mang thai.

"Bị cáo là họ hàng của bé gái, đã có quan hệ tình dục và liên tục cưỡng hiếp bé gái. Hơn nữa, bị cáo đã khiến bé gái có thai. Bé gái đã phá thai và hiện tại phải sống tại nhà tạm trú của CWC (Ủy ban phúc lợi trẻ em)”, hãng tin PTI dẫn lời tòa án.

Ảnh minh họa: Internet

Lệnh toàn diện chi tiết về bản án đã được công bố vào thứ Năm. Vụ kiện chống lại người đàn ông này đã được đệ trình vào tháng 7/2017.

Theo cơ quan công tố, nạn nhân đến từ Uttar Pradesh, nơi cô đã theo học cho đến lớp 6.

Năm 2012, nạn nhân chuyển đến Mumbai để học thêm và sống cùng người chú và gia đình ông.

Nạn nhân cho biết với tòa rằng trong khoảng thời gian hai năm, chú của cô đã quấy rối tình dục cô bằng cách chạm vào cô một cách không đứng đắn bất cứ khi nào không có người nào khác có mặt trong nhà.

Tháng 3/2017, nạn nhân khẳng định rằng chú của cô đã tấn công tình dục cô và sau đó đe dọa cô, cảnh báo không được tiết lộ vụ việc cho bất kỳ ai.

Người đàn ông bác bỏ cáo buộc, cho rằng cháu gái của ông lúc đó không phải là trẻ vị thành niên, khẳng định mối quan hệ của cả hai là sự đồng thuận.

Bác bỏ lời bào chữa của bị cáo, tòa án tuyên bố: "Mối quan hệ của bị cáo với nạn nhân nằm trong mức độ quan hệ bị cấm. Với những trường hợp này, khó có khả năng nạn nhân, là cháu gái của bị cáo, sẵn sàng tham gia vào mối quan quan hệ tình dục".

Tòa án dựa vào bằng chứng y tế cho thấy nạn nhân ở độ tuổi từ 19 đến 20. Hơn nữa, khẳng định rằng thiếu bằng chứng chứng minh rằng nạn nhân là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Khi kết án người đàn ông, tòa án khẳng định rằng phía công tố đã chứng minh thành công việc bị cáo tham gia vào hành vi "cưỡng bức quan hệ tình dục", liên tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp và đe dọa nạn nhân không được tiết lộ vụ hành hung cho bất kỳ ai.

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).