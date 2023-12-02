Vụ cô gái bị hàng xóm cưỡng hiếp, hành hung tại cầu thang thoát hiểm: Nạn nhân gãy xương sườn, thủ phạm mặc quần dễ phạm tội

Thế giới 02/12/2023 09:42

Qua phân tích dữ liệu video từ camera phòng chống tội phạm, cơ quan công tố xác định thủ phạm mặc quần ngắn dễ phạm tội và có ý đồ lôi kéo nạn nhân đến một cầu thang thoát hiểm vắng vẻ.   

Theo Chosun Ilbo, trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 1/12 tại chi nhánh Anyang của Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc), tòa án sơ thẩm đã kết án A. (23 tuổi), người bị truy tố về tội hiếp dâm và gây thương tích, 8 năm tù giam. 

Tòa án cũng ra lệnh quản chế A. trong 5 năm và tuyên phạt bị cáo hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên cũng như các cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật. 

A. bị bắt và bị truy tố về tội hành hung B., một phụ nữ ở độ tuổi 20, khi đánh cô nhiều lần và cố gắng tấn công tình dục cô trong thang máy của một căn hộ ở Uiwang-si, Kyunggi-do vào khoảng 12h10 trưa ngày 5/7. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, thang máy người phụ nữ B. đang đi dừng ở tầng 12, A. bước lên phía trước bấm nút xuống tầng 10, khi cửa đóng lại, A. quay lại tấn công, bóp cổ và hành hung B. đang đứng bên trong. 

Khi cửa tầng 10 mở, A. kéo B. ra ngoài định cưỡng hiếp nhưng bị cảnh sát bắt giữ khi người dân trình báo sau khi nghe thấy tiếng hét của nạn nhân. Vì bị A. hành hung, B. bị thương kéo dài 3 tuần, trong đó có gãy xương sườn.         

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A. bị bắt và bị truy tố về tội hành hung B., một phụ nữ ở độ tuổi 20, khi đánh cô nhiều lần và cố gắng tấn công tình dục cô trong thang máy của một căn hộ chung cư. Ảnh: Yonhap News

 

 

Qua phân tích dữ liệu video từ camera phòng chống tội phạm, xét đến việc A. mặc quần ngắn dễ phạm tội và có ý đồ lôi kéo nạn nhân đến một cầu thang thoát hiểm vắng vẻ, cơ quan công tố xác định A. phạm tội có chủ ý, buộc A. tội hiếp dâm và gây thương tích.      

Sau khi bị bắt, A. bị cáo buộc nhiều lần đá vào tấm bảng acrylic trong phòng giam của đồn cảnh sát (cố ý làm hư hỏng tài sản công), cởi quần áo và thực hiện hành vi không đúng trong phòng bảo vệ của đồn cảnh sát trước mặt các cảnh sát (tội không đứng đắn nơi công cộng) và có ý định tự còng tay mình trong phòng tạm giữ của đồn cảnh sát, đồng thời còn bị cáo buộc cố ý cắn và đá cảnh sát (cản trở người thi hành công vụ).      

Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 9, luật sư bào chữa cho rằng A. yếu đuối về tinh thần và thể chất và lập luận: “Anh ấy không hài lòng với những người phụ nữ không đi nghĩa vụ quân sự và bị ám ảnh bởi ảo tưởng phạm tội".   

 

Trong phiên sơ thẩm được tổ chức vào ngày 1/12, tòa nêu lý do tuyên án: “Bị cáo đã lên kế hoạch và thực hiện tội ác từ trước nhiều ngày, gây thiệt hại to lớn về tinh thần và thể xác cho nạn nhân, khiến cuộc sống thường nhật của nạn nhân và gia đình của nạn nhân bị suy sụp. Khó có thể tin rằng vào thời điểm phạm tội, bị cáo yếu đuối về tinh thần và thể chất như lời khai. Không có trường hợp bất bình thường nào được tính đến".    

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